Colombia le ganó a Venezuela 1 a 0, pero el milagro no llegó y se quedó sin Mundial

Colombia hizo la tarea, pero el milagro no llegó y pese a vencer esta noche a Venezuela por 1 a 0, se quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, tras la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El mediocampista James Rodríguez, a los 45 minutos del primer tiempo, y mediante un penal, puso adelante al conjunto «cafetero», pero como Perú le ganó a Paraguay 2 a 0, se quedó con el lugar del repechaje, que definirá con un equipo asiático.

Colombia se quedó en las puertas del repechaje, porque sumó 23 puntos, uno menos que Perú.

El equipo de Reinaldo Rueda dominó las acciones ante una «vinotinto» de Néstor Pekerman que ya piensa en otras cuestiones y siempre se mostró inferior a su rival.

En el final y a instancias del VAR, luego de una falta sobre Rafael Borré, el zurdo James Rodríguez remató el penal, pero el arquero Fariñez se adelantó y en la segunda ejecución logró marcar.

En la etapa complementaria, Colombia siguió dominando las acciones, pero sus ganas y su ímpetu fueron más que el fútbol y Venezuela pudo controlar, aunque sin acciones en ataque y el triunfo no le alcanzó.

Síntesis:

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 18.

Venezuela 0 – Colombia 1.

Estadio: Cachamay.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Oscar González, Tomás Rincón, Yangel Herrera, José Martínez, Darwin Machís; Salomón Rondón y Yeferson Soteldo. DT: José Pekerman.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Davinson Sánchez, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios, James Rodríguez; Luis Sinisterra, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el primer tiempo: 45m James Rodríguez (C), de penal.

Cambio en el primer tiempo: Yairo Moreno por Cuesta (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Jhon Murillo por Machís (V), 17m Juan Fernando Quintero por James Rodríguez (C), 18m Luis Suárez por Sinisterra (C), 30m Harold Preciador por Borré (C), 31m Gustavo Cuéllar por Lerma (C), 35m Jefferson Savarino por Martínez (V).

Foto: Télam