Chile se despidió del sueño mundialista con una derrota ante Uruguay

Uruguay se impuso a Chile por 2 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado esta noche en el estadio «San Carlos de Apoquindo», de Santiago, en el marco de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar.

Luis Suárez, a los 33 minutos del complemento, inauguró el marcador para el conjunto «charrúa», en tanto que Federico Valverde, a los 44 del mismo período, aumentó la diferencia para la formación visitante.

El elenco trasandino procuró llegar a la victoria pero las desalentadoras noticias que iban llegando desde otros estadios erosionaron sus fuerzas por completo y sobre el final pagó las consecuencias ante un Uruguay en franca mejoría futbolística.

Ni bien se supo que Perú había anotado su primera conquista la gente mutó de una total algarabía a un mutismo que pareció contagiar a los jugadores de la «Roja». Con una generación que parece haber sentido el transcurrir inexorable de los años, el anfitrión intentó arrinconar a su adversario pero ninguno de sus otrora emblemas estuvieron a la altura.

Con Alexis Sánchez sin el cambio de ritmo de antaño y con un Vidal que en ningún momento gravitó, el local no resultó más que un manojo de nervios ante una selección «Celeste» que mejoró mucho desde la asunción en la dirección técnica de Diego Alonso.

Con un buen escalonamiento, un mediocampo dinámico y algunos destellos de sus veteranos jugadores, la visita fue midiendo a su oponente hasta que en el último cuarto de hora del cotejo y con un dueño de casa que había capitulado le asestó dos golpes al mentón que se caían por su propio peso.

Una hermosa chilena del todavía vigente Luis Suárez abrió el marcador, en tanto que el juvenil Valverde coronó su buena faena con un derechazo fulminante a media altura que no hizo más que establecer la justa distancia entre un equipo desesperado por su obligación de ganar y que rezaba por un par de resultados que lo beneficiaran, y otro en alza y que en ningún momento subestimó la contienda pese a estar clasificado de antemano.

Síntesis del partido:

Estadio: San Carlos de Apoquindo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Chile: Brayan Cortés; Benjamín Kuscevic, Gary Medel, Joaquín Montecinos; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Gabriel Suazo, Erick Pulgar; Alexis Sánchez y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godín, Sebastián Coates, Matías Viñas; Lucas Torreira, Diego Rossi, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz; Edison Cavani. DT: Diego Alonso.

Goles en el segundo tiempo: 33m. L. Suárez (U), 44m. Valverde (U).

Cambio en el primer tiempo: 28m. Luis Suárez por Cavani (U). Cambios en el segundo tiempo: 18m. Giorgian de Arrascaeta por De La Cruz (U), 21m. Diego Valdes por Pulgar (C), 28m. Maximiliano Gómez por Betancur (U), 28m. Manuel Ugarte por Torreira (U), 28m. Damián Suárez por D. Rossi (U), 34m. Ronnie Fernández por Brereton (C), 35m. Jean Meneses por A. Vidal (C).