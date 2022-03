El Senado arranca el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura

Las reformas al Consejo de la Magistratura son varias, sin embargo, en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el foco está puesto en el número de integrantes y el lugar que el Alto Tribunal debe tener o no dentro del organismo. La discusión viene de hace mucho, incluso casi desde su creación con la reforma constitucional de 1994, pero volvió a tomar protagonismo luego de que en diciembre último la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Según el fallo, la actual composición de 13 miembros no respeta el equilibrio entre los distintos estamentos al otorgar mayor prevalencia a los representantes de la política. Por esa razón, la Alto Tribunal solicitó al Congreso que apruebe una nueva norma antes del 14 de abril y advirtió que en caso de no hacerlo se deberá volver a la antigua conformación con 20 miembros.

En ese marco, este martes a partir de las 16, se llevará adelante el debate del proyecto presentado por el Ejecutivo nacional, pero también se pondrán a consideración las distintas iniciativas que promueven los radicales Silvia Giacoppo, Eduardo Vischi y Alfredo Cornejo, la de la oficialista Nora Giménez -que no está referida al número de consejeros- y la que impulsa Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro.

Se espera la asistencia de Soria, Mena y Lugones para que expongan en la reunión plenaria que se realizará en el Salón Illia del Palacio Legislativo, a la vez que no se descarta que haya otros invitados.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales están encabezadas por legisladores oficialistas, el jujeño Guillermo Snopek y el neuquino Oscar Parrilli, respectivamente. Un dato no menor es que el ex secretario general de la presidencia no es partidario de aumentar la cantidad de consejeros, más bien se inclina por que el organismo quede tal cuál está.

Según fuentes del oficialisno, la idea es dictaminar entre el martes y miércoles de esta semana. A diferencia del año pasado, con la actual composición del Senado, el Frente de Todos necesita de la oposición para alcanzar el quórum (37). En general, ese apoyo lo suele obtener de Weretilneck y la misionera del Frente Renovador de la Concordia Magdalena Solari Quintana, razón por la que en el bloque oficialista no descartan consensuar un proyecto con el rionegrino.

Aún cuando en el plenario se tratarán 3 iniciativas del radicalismo, desde Juntos por el Cambio plantean que presentarán un proyecto unificado, en el que vienen trabajando desde el verano. Más allá del número de integrantes, dentro de ese espacio la gran mayoría coincide en que el Consejo de la Magistratura debe estar presidido por el presidente de la Corte Suprema, algo que rechazan en el oficialismo.

El proyecto del oficialismo

El texto que redactaron en el Ejecutivo nacional establece elevar el número de miembros de 13 a 17. En este caso, serían 3 diputados, 3 senadores, 1 representante del Poder Ejecutivo nacional, 4 jueces, 4 abogados y 2 académicos o científicos. En todas las representaciones, se contempla la paridad de género.

Al igual que en la ley vigente, en el proyecto del Frente de Todos ningún integrante de la Corte Suprema forma parte del Consejo de la Magistratura. Pero sí se apuesta a un mayor equilibrio entre la pata política y la jurídica.

En la actual composición, por el contrario, hay una preeminencia del ala política. Hay 3 jueces, 2 representantes de los abogados, 6 legisladores, 1 representante del Poder Ejecutivo nacional y 1 representante del ámbito académico y científico.

Proyectos de la UCR

Las tres iniciativas de los senadores radicales Silvia Giacoppo, Eduardo Vischi y Alfredo Cornejo son similares en cuanto a la composición del Consejo. Todos proponen elevar el número de consejeros de 13 a 20, repartidos de una forma similar, más allá de algunas diferencias: 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados de la matrícula federal, 1 representante del Poder Ejecutivo nacional y 2 abogados o profesores titulares regulares de facultades de derecho.

También acuerdan en que el presidente de la Corte Suprema deberá ser quien presida el organismo, a contramano de lo que sostienen en el Frente de Todos.

Alberto Weretilneck

El rionegrino promueve que el Consejo de la Magistratura esté integrado por 15 miembros, apenas dos más de los actuales y dos menos de los que propone el Ejecutivo nacional. Los consejeros serían 3 jueces, 6 legisladores, 3 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y 1 representante de cada uno de los distritos judiciales. También plantea que el presidente o alguno de los otros jueces del Alto Tribunal presidan el órgano.

Por Gabriela Vulcano