Los ceos no quieren que se frene la locomotora Quiénes y por qué salen fuerte a bancar el acuerdo con el FMI. Tres empresarios de peso almorzaron con Guzmán y Kulfas y consideraron que aprobar la ley es clave para sostener la recuperación económica.

El empresariado -nacional, multinacional y pyme- se cuadró casí sin matices detrás de la idea del Gobierno Nacional de cerrar en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI). Hacía tiempo que funcionarios venían articulando con sectores corporativos, pero hubo en las últimas horas un almuerzo en el que la idea general quedó plasmada de manera particular. Tres ceos de peso plantearon que hay que acordar para no detener la recuperación y les marcaron la cancha a los que en el Congreso -tanto del Gobierno como de la oposición- plantean salidas alternativas a votar en positivo.

La comida tuvo como escenario el salón situado en la terraza del Ministerio de Economía, con el ministro Martín Guzmán como anfitrión, ladeado por su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Ciencia, Daniel Filmus. Entre asado, ensalada mixta y un postre de flan con dulce de leche, jugaron fuerte Antonio Aracre, CEO de la agropecuaria Syngenta; Gabriela Renaudo, CEO de VISA para Argentina y el Cono Sur y Sergio Kauffman, de Accenture.

«Mientras la producción y la ciencia se juntan en una mesa a pensar el futuro de la Argentina, se juega el futuro de la Argentina por estos días en un parlamento que discute con cierta reticencia un acuerdo que nos permite no caernos del mapa y seguir dándole una mínima previsibilidad a los argentinos», disparó Aracre, uno de los más cercano al ministro Guzmán y que sostiene la teoría de que el acuerdo regenerará reservas y pondrá al crecimiento del PBI varios puntos por encima del 4,5 por ciento que figura en el proyecto.

Pero lo más llamativo llegó de los que no se esperaba una apuesta tan fuerte, los más moderados. «Tenemos que aprobar el acuerdo y ser contundentes en público para que el Congreso lo comprenda», expresó Renaudo, en charla con los ministros. Y fue un paso más allá Kauffman, de Accenture: «Hay que aprobarlo y tenemos que lograr, el Gobierno y los privados, que la centro derecha se convenza que no puede haber ajustes sobre la ciencia, no puede ser eso un factor de recortes», aseveró el dirigente de una de las empresas «unicornio».

Luego, por las vías oficiales, se difundieron declaraciones más coyunturales de los participantes, que sostienen la idea general del crecimiento. Renaudo afirmó que «post pandemia realmente hemos visto un recupero del consumo en general en la Argentina”. Y agregó que «hoy también estamos viendo un recupero en el uso del crédito y creo que eso es una buena señal para la economía local”. Mientras que Kauffman resaltó el caracter clave de sentarse a charlar con funcionarios.

No fue casual que la mesa tuviera una conformación científica, económica y de aplicación a la producción. El Gobierno buscó, precisamente, dar esa señal y mostrar que un sector de la economía «no pesada» está en proceso de defensa del crecimiento y ven al acuerdo con el FMI como el principio de estabilización de ciertas variables. En ese contexto se dio la declaración de Kauffman, dado que en la mesa se había recordado cuando, en 2018 y 2019, el gobierno de Mauricio Macri no sólo bajó a Ciencia de Ministerio a Secretaria, sino que recortó los presupuestos en la materia.

En esa mesa también debían participar dos ceos importantes: no llegaron Daniel Herrero, de Toyota y la cámara de Fabricas ADEFA; y Federico Trucco, ceo de Bioceres, que participó en la feria Expoagro. Ya ambos venían charlando con el Gobierno. Trucco, de hecho, dijo a este diario que «creemos que este acuerdo es un paso en la dirección correcta».

Por otra parte, hay cámaras, como la Unión Industrial Argentina (UIA), que participaron el debate de Comisiones pero que, de todos modos, emitirán comunicados de apoyo a la aprobación. La entidad que conduce Daniel Funes de Rioja analiza un apoyo público más amplio. En la otra esquina, hay empresarios con contactos directos con dirigentes de Juntos por el Cambio que se inclinaron a llamarlos por teléfono para decirles que «estén a la altura y acompañen el proyecto». Son aquellos que no están alineados con los sectores más duros de la alianza opositora y que acuerdan con la posición del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de que asumir la responsabilidad en la toma del crédito con el Fondo es el principio para resolverlo, además de marcar diferencias hacia adentro del frente PRO.