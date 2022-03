Día clave en el Congreso: Diputados debate el acuerdo con el FMI

La Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto de ley que busca aprobar el “Programa de Facilidades Extendidas” entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. En el marco de un día importante, ya que por primera vez el Congreso trata un acuerdo con el organismo que hoy preside Kristalina Gueorguieva, se estima que la votación sea por la medianoche. El oficialismo tiene los votos, pero el enigma político, por su valor simbólico, es qué hará La Cámpora y el ex jefe de bloque del FdT Máximo Kirchner.

El tratamiento comenzó a pasadas las 14 horas con 129 diputados presentes. En el bloque del Frente de Todos, que preside ahora Germán Martínez, estuvieron en el inicio unos 110 diputados entre ellos varios de La Campora y los que están alineados con Juan Grabois, que adelantaron que no votarán el acuerdo: Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. También, aunque marcaron su postura en contra de la negociación con el organismo internacional, estaban los representantes de la Corriente Clasista y Combativa, parte del FdT, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva.

La lupa estuvo puesta en el ex jefe de la bancada oficialista, que se encuentra en el Congreso, pero no en el recinto. Si bien participó de una reunión del bloque que se hizo este jueves por la mañana, no estuvo presente al arranque de la sesión aportando el número para el quórum. En el bloque, nadie suelta ni devela cuál va a ser la postura del hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández. Tampoco dónde se va a sentar en su nuevo rol de diputado llano dentro del espacio, si hará uso de la palabra y cómo va a votar.

El debate fue abierto por Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ayer junto al de Finanzas y luego de varias negociaciones emitió un dictamen de mayoría. “Tenemos la convicción de que un default sería muchísimo más grave», señaló el dipuatdo oficialista, y luego expresó estar “profundamente honrado de ser el primer legislador en la historia parlamentaria que va a ser miembro informante”.

Heller manifestó: “No tenemos motivos para festejar, pero sí tenemos motivos para valorar que se esté logrando refinanciar los compromisos que contenían el anterior programa, concentrados en los años 2022 y 2023, sin poner en riesgo la recuperación de la economía, las políticas de crecimiento y desarrollo. Evitando de esta manera tener que caer en un acuerdo que contenga las tradicionales políticas de ajuste y reformas que caracterizan y han caracterizado la historia de todos los acuerdos que Argentina ha firmado con este organismo, que quitan derechos laborales, previsionales, y que tanto daño le han hecho a nuestro país y los ciudadanos y ciudadanas”.

Como miembro informante de Juntos por el Cambio expuso el radical mendocino Lisandro Nieri. “Estamos muy conformes de haber logrado una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a tomar un nuevo crédito. Es innegable que el peor de los mundos era el default”, aseguró.

“Nuestra coalición estuvo a la altura de las circunstancias. Se logró dar autorización del uso del crédito. Es hora que el gobierno asuma y, ya sin excusas, empiece a trabajar en un programa económico”, enfatizó el vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Cámara baja.

“El programa económico es de exclusiva competencia del gobierno”, subrayó Nieri y señaló: “Uno escucha a Guzmán y parece que la Argentina es un mundo ideal, realmente no lo entiendo. Lo escucho al presidente y describe un país que ellos solos ven”.

Por ahora la lista incluye unos 17 oradores, pero se va modificando sobre la marcha. El oficialismo cerró un esquema en la reunión de labor parlamentaria para que sólo haya expresiones respecto al acuerdo. De hecho, se definió que los homenajes que se propusieron fueran simplemente insertados a la sesión.

Mientras en el recinto tomaban la palabra los representantes, afuera agrupaciones de izquierda y movimientos sociales -.que se manifestaban en contra del acuerdo con el Fondo- comenzaron a arrojar piedras contra el edificio del Congreso.

El proyecto, que contiene tres artículos, establece en el primero que se apruebe, “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”

Por: Verónica Benaim