Al negarse a cerrar el cielo sobre Ucrania, la OTAN da «luz verde» a los bombardeos rusos, aseguró Zelenski "No podrán redimirse con litros de combustible por litros de nuestra sangre derramada por nuestra Europa común", remarcó el presidente ucraniano, fustigando a la alianza del Atlántico Norte.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cuestionó la decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de rechazar la posibilidad de crear una zona de exclusión aérea en ese país europeo, en el marco del conflicto bélico con Rusia.

Zelenski consideró que con su resolución, la OTAN está dando «luz verde» a los bombardeos rusos, horas después de un supuesto ataque militar de las fuerzas invasoras a la planta nuclear a Zaporiyia, la más grande de Europa.

«Hoy los dirigentes de la Alianza han dado luz verde para más bombardeos de ciudades y pueblos ucranianos al negarse a establecer una zona de exclusión aérea. Podrían haber cerrado el cielo, pero… No sé a quién pueden proteger, y si pueden proteger a sus países de la Alianza», dijo.

«No podrán redimirse con litros de combustible por litros de nuestra sangre derramada por nuestra Europa común, por nuestra libertad común, por nuestro futuro común”, agregó el jefe de Estado ucraniano, según reportó el sitio de noticias Ukrinform en su versión en español. «Si Ucrania no sobrevive, toda Europa no sobrevivirá», lanzó el funcionario.

En términos similares se expresó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en declaraciones formuladas al canal Rada.

«Antes de la guerra en Ucrania, el pueblo ucraniano creía que la OTAN era una fuerza y que la Unión Europea (UE) era débil e indecisa. Después del inicio de la guerra, el pueblo ucraniano vio que era todo lo contrario”, dijo.

El jefe de la diplomacia ucraniana subrayó que la UE tiene «carácter y fuerza», aplicó sanciones sin precedentes y creó un fondo para financiar las Fuerzas Armadas: «Es decir, son cosas que nunca podrían haberse imaginado», sostuvo.

En tanto, con respecto a la resolución de este viernes de la OTAN, consideró: «La Alianza pagará, lamentablemente, porque ahora los ucranianos sufrirán debido a esta debilidad e indecisión, pero aún nos mantenemos fuertes y continuamos trabajando a nivel bilateral».

Por otra parte, Zelenski mantuvo en las últimas horas charlas telefónicas con la responsable de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y con el jefe del Consejo, Charles Michel, para analizar la evolución del conflicto bélico y analizar nuevamente las probabilidades de Ucrania de sumarse a la UE.

«Hablé con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Le informé sobre el terrorismo nuclear del agresor. Prevenirlo es nuestra tarea común. Debatimos el endurecimiento de las sanciones contra Rusia. El tema de la adhesión de Ucrania a la UE también estaba en la agenda”, dijo Zelenski.

Por su parte, sobre su charla con Michel, el jefe de Estado comentó en redes sociales: «Nuestra tarea común es proteger las centrales nucleares, las instalaciones de producción crítica y la infraestructura». «Se examinaron formas de implementarlo y hablamos del endurecimiento de las sanciones contra Rusia”, agregó.

Finalmente, Von der Leyen planteó que «la UE seguirá apoyando a Ucrania con todos los medios a su alcance en estrecha coordinación con los Estados miembros y nuestros socios internacionales». «La primera prioridad son los corredores humanitarios seguros», añadió la presidenta de la Comisión Europea.