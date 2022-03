El acuerdo con el FMI trae cambios que pueden aceitar el trámite parlamentario El cronograma de sesiones de la semana que viene se pautó sin mayores controversias. Se consensuó finalmente no citar a los ex funcionarios de Macri para no generar nuevas tensiones. Desde Juntos por el Cambio conversaron con Sergio Massa modificar los artículos del proyecto para separar el acuerdo por un lado y el plan económico por otro