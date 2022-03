Gay inauguró el nuevo periodo de sesiones ordinarias, sin ahorrar críticas a la gestión de la oposición y anunciando su ultimo mandato

El intendente Héctor Gay inauguró este jueves el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Bahía Blanca con dos ejes revisionistas sobre su gestión 2021, la Pandemia y Educación.

En ambos aspectos, el jefe comunal tomo clara distancia sobre las administraciones nacional y provincial.

Antes de dar inicio a su discurso, el jefe comunal se solidarizó “con la comunidad ucraniana de nuestra ciudad y todos los habitantes de dicho país que por estos días están transitando un momento extremadamente complejo. Y en este sentido, debemos ser bien claros y dejar de lado las especulaciones. La invasión de Rusia a Ucrania es inadmisible y debe ser condenada”.

Luego, agradeció “en particular a los bahienses, que, una vez más, acompañaron y respaldaron nuestra gestión y nuestras propuestas en las recientes elecciones del mes de noviembre. Ese voto de confianza es el que nos permite tener esta composición del cuerpo deliberativo y encarar con mucha fuerza y responsabilidad la etapa final de este mandato”.

“Hemos iniciado el año con mucha energía y con numerosos proyectos para dar respuestas a las necesidades de la comunidad. Aún en el marco de las dificultades que impone la macroeconomía y la problemática global, es necesario ir mejorando la calidad de vida de nuestra sociedad. Y esta no es solo tarea nuestra, sino de toda la clase dirigente. Este no es un año electoral, oportunidad inmejorable para que todos exhibamos, aún con las discrepancias lógicas de la democracia, la camiseta de Bahía Blanca con orgullo”, concluyó.

A continuación se destacan los puntos salientes de su discurso:

PANDEMIA Y SALUD

Hace un año el eje discursivo estuvo centrado en la pandemia y sus múltiples consecuencias. Hoy estamos más aliviados, aunque el 2021 fue un año difícil para todos, cada uno de los habitantes de nuestro distrito hoy puede vislumbrar otro futuro.

El tiempo transcurrido dejó en claro que esta crisis había que abordarla de manera integral. Y ese fue el gran desafío de nuestra gestión. Hoy nadie puede decir que, durante los últimos dos años, no acompañamos a quienes realmente nos necesitaron.

La atención de la salud era el punto esencial y hacia allí se dirigieron los mayores esfuerzos y recursos. En una ciudad que cuenta con siete hospitales, más del 60 por ciento de los casos de COVID se atendieron en el Hospital Municipal y en el sistema de atención primaria, lo cual demandó un enorme esfuerzo presupuestario y un trabajo encomiable de todo el personal afectado.

A todos ellos les agradezco profundamente en nombre de toda la comunidad.

Este año seguiremos aumentando nuestra capacidad de respuesta. En pocos días quedará inaugurado el Centro de Salud de Villa Gloria, que llevará el nombre de César Milstein si este cuerpo avala nuestra propuesta en la próxima sesión. Será el quinto construido durante nuestra gestión, luego de San Dionisio, 9 de Noviembre, Polideportivo Norte y Dharma. El próximo estará en el sector de Villa Harding Green, uno de los que más ha crecido en estos años y necesita mejorar su infraestructura

OBRA PÚBLICA

En materia de obra pública aspiramos que 2022 sea otro año en el que la ciudad pueda seguir creciendo. Y aquí quiero agradecer a este cuerpo por la predisposición y celeridad en el tratamiento de los numerosos proyectos que fuimos enviando en 2021, dado que la inflación y la compleja situación económica nos obliga a acelerar los tiempos con el riesgo de que muchas licitaciones queden desiertas.

Hoy tenemos en marcha varias obras de asfalto, reencarpetamiento, iluminación y cloacas, como tareas prioritarias. A lo largo del año esto se intensificará gracias a un excelente funcionamiento del sistema de consorcios que hoy nos permite tener 116 obras en marcha.

En este sentido es necesario destacar el muy buen trabajo de gestión en conjunto que hemos llevado adelante con el gobierno provincial y nacional para concretar varios de estos proyectos. Ese consenso fue el que permitió aprobar el presupuesto provincial 2022 y la continuidad del Fondo de Infraestructura Municipal, para que lleguen a la ciudad más de 300 millones de pesos adicionales que serán destinados a obras de asfalto e iluminación LED. A ello hay que sumar los acuerdos con Nación en el marco del programa Argentina Hace, a los que se agregan más de 300 millones de pesos de fondos propios que ya empezamos a ejecutar.

POLÍTICAS SOCIALES

Como ya he expresado en varios pasajes de este discurso, la pandemia dejó muchísimas consecuencias. Consecuencias que no hicieron más que ampliar las desigualdades y dejar a muchas familias en situaciones complejas y llenas de necesidades. Allí también estuvimos, acompañando a cada familia para que transiten ese momento doloroso de la mejor manera posible. Trabajamos para asistir a los que más lo necesitan, aunando esfuerzos con instituciones intermedias y comedores, a quienes aprovecho para saludar y agradecerles por el compromiso.

Más allá de esto, estoy convencido de que la mejor forma de progresar de manera integral, incluyendo a todos, es con mejoras estructurales, oportunidades educativas y políticas públicas que apuesten por la inclusión social y laboral.

Por eso, como desde el inicio de la gestión cuando urbanizamos Vista Alegre y Villa Nocito, seguiremos realizando obras en los sectores más postergados. Vamos a seguir impulsando programas de capacitación y formalización laboral a través de la Escuela de oficios San Roque y el área de capacitación en nuevos empleos para los más jóvenes en Espacio Tecno.

SECTORES PRODUCTIVOS

Después de un año muy duro el sector productivo de nuestra ciudad pudo volver a trabajar, demostrando una vez más su enorme fortaleza, resistencia y en muchos casos una gran capacidad para reinventarse. Y ahí es cuando más teníamos que acompañarlos.

Por eso eximimos de tasas municipales a todos los comercios de la ciudad entre enero y septiembre de 2021, lo que significó un enorme esfuerzo económico, pese a lo cual se terminó el año con equilibrio y una economía saneada desde todo punto de vista.

Ahora viene otra etapa y estamos convencidos de que Bahía Blanca tiene las condiciones para seguir creciendo y situarse como un polo de atracción para inversores y emprendedores. Claramente apuntamos al desarrollo productivo, con la convicción de que cuando el sector privado invierte genera puestos de trabajo de calidad. Y eso es lo que necesitamos. Para lograr ese objetivo nos propusimos, como primera medida, enviar a este recinto una ordenanza con incentivos fiscales que fue aprobada hace pocas semanas.

EDUCACIÓN

También fuimos muy firmes con un tema que para nosotros es central: LA EDUCACIÓN. Quedó demostrado que los jóvenes no fueron escuchados por un sector que les dio la espalda. Mientras padres, madres y varios docentes preocupados establecían protocolos para solicitar la vuelta a clases, el gobierno nacional y provincial no solo desoía, sino que además dejaba en evidencia una falta de planificación para volver a las aulas. Hoy vemos las consecuencias psicológicas y de aprendizaje que provocaron esas decisiones erróneas y que llevarán mucho tiempo superar.

La educación es la mejor herramienta para que cada persona pueda elegir con libertad el camino a seguir y el futuro que pretende construir. No podemos permitir que haya chicos que dejan la escuela.

Por eso tendremos un programa propio, para buscar a quienes dejaron de estudiar y ayudarlos a reinsertarse en el sistema educativo formal. La imagen repetida de jóvenes buscando la manera de abandonar el país en busca de un destino mejor es un golpe duro para cada uno de nosotros.

Cómo es posible que de ser el faro de la educación, la cultura y las oportunidades de Sudamérica hemos llegado a semejante muestra de desesperanza. Este no es un tema de ningún partido político o gobierno, este es un problema en el cual debemos comprometernos todos.

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A fines de 2021 anunciamos la creación de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, convencidos del enorme potencial de Bahía Blanca y de la necesidad de impulsar acciones orientadas hacia la economía del conocimiento.

Para eso inauguramos Espacio Tecno, en Santa Fe y Fitz Roy, un ecosistema donde convergen los más chicos, con educación complementaria indispensable para estos tiempos, el club de Emprendedores, donde apoyamos con programas y acompañamiento a quienes tienen ideas innovadoras y también sumamos desde este año una escuela de capacitación con empleos vinculados a la innovación y la tecnología.

Para llegar con cada una de estas propuestas a cada rincón, a cada barrio de nuestra ciudad, pusimos en funcionamiento el colectivo de Espacio Tecno, una muestra itinerante para que miles de chicos de diferentes escuelas, clubes e instituciones puedan conocer de qué se trata, adquirir nuevas herramientas y sumarse a este ambicioso proyecto. ¡¡El futuro está en la creatividad, el saber y en las ideas!!!

Por otro lado, hemos dando los primeros pasos en el proceso de despapelización y modernización del Municipio, una política que tiene que trascender a un gobierno en particular. La globalización, el avance de la tecnología y las comunicaciones reordena y redefine la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos. Por eso debemos estar a la altura de la demanda de los vecinos.

Nuestro objetivo es claro: dinamizar la administración para adaptar sus procesos y procedimientos y mejorar la prestación efectiva de los servicios públicos. Por eso es que pondremos a disposición de la comunidad un chat interactivo para que todos los vecinos puedan realizar consultas y resolver trámites sin la necesidad de moverse de sus casas.

PROTECCIÓN CIUDADANA

En esta nueva etapa pondremos especial atención en la prevención del delito. Para eso invertiremos más de 130 millones de pesos en tecnología y equipamiento que nos permita mejorar el sistema de monitoreo, con más y mejores cámaras en lugares estratégicos de la ciudad.

Esto no significa que no sigamos colaborando con el mantenimiento y el combustible para los patrulleros de la policía de la Provincia de Buenos Aires, pero claramente la política del actual ministro de Seguridad, Sergio Berni, dista mucho de la que mantuvimos durante cuatro años con el ex responsable de la cartera, Cristian Ritondo.

ESPACIOS PÚBLICOS

Desde 2019 hemos hecho público nuestro fuerte compromiso con la revalorización y ampliación de los espacios públicos. Hoy los resultados están a la vista.

La pandemia nos obligó a rediseñar la mayoría de esos lugares. Las plazas y parques se transformaron exponencialmente en puntos de encuentro, actividades sociales, deportivas y culturales. En síntesis, un lugar de encuentro para juntarse con amigos o en familia.

Este año, destinaremos más recursos para nuevos espacios verdes y el mejoramiento integral de plazas y parques en diferentes sectores de la ciudad. Hoy el Municipio trabaja diariamente en el mantenimiento de más de 570 plazas.

Ya está en marcha la primera etapa de la remodelación y revitalización del Parque de la Independencia, con intervenciones que potenciarán las actividades de esparcimiento a cielo abierto. Al mismo tiempo avanza la construcción de los nuevos carritos del Parque de Mayo, donde continúa el programa de reforestación que toma como base la seguridad y la prevención. Pero también se trabaja en una propuesta para consolidar las áreas de esparcimiento y entrenamiento deportivo, priorizando a los peatones, los ciclistas y a quienes usan el parque de manera recreativa.

El parque Illia de Villa Rosas y el parque de la Ciudad serán otros dos focos de atención para generar mejores lugares recreativos. Este año proyectamos construir más de 25 playones deportivos que además contarán con conectividad WiFi gratuita.

MOVILIDAD

Como dije anteriormente, en el proceso de transformación urbana que llevamos adelante en nuestra ciudad, la movilidad es un componente central que se vio modificado por los efectos de la pandemia. Las restricciones en el transporte público potenciaron el uso de la bicicleta y otros medios alternativos. Sin embargo, en la vuelta a la normalidad trajo aparejado mayor cantidad de siniestros viales. Este es, sin dudas, uno de los temas más complejos en cualquier ciudad del mundo y merece un tratamiento y abordaje diferente.

Se han modificado los organigramas de trabajo para abordar el control urbano de manera integral y, teniendo en cuenta las estadísticas de siniestralidad, los operativos preventivos se han ampliado.

Los descensos estadísticos de los últimos tres meses nos permiten ser optimistas. En enero y febrero se superaron los 100 operativos mensuales. Y tenemos por delante una lucha sostenida respecto a la alcoholemia.

Seguramente será este el año en el que se discuta la ordenanza de alcoholemia cero. Hemos coincidido con funcionarios nacionales y la última semana con el ministro de Transporte de la Provincia que apenas contemos con legislaciones en esos ámbitos se habilitará la discusión distrital.

CULTURA

No quiero olvidarme de los artistas y de la cultura de nuestra ciudad, otro sector que durante la pandemia pasó por momentos de muchísima angustia y que con trabajo, compromiso y pasión pudo salir adelante.

Aprovecho esta ocasión para contarles que ayer volvieron a ensayar en nuestro querido Teatro Municipal el ballet de la Orquesta Sinfónica Provincial y el Ballet del Sur de la Provincia de Buenos Aires. Este es un paso más que llevamos adelante en el marco de la puesta en valor de uno de los edificios más hermosos de nuestra ciudad, y seguramente entre los más lindos del país.

La próxima semana inauguramos un nuevo sistema de iluminación exterior, obra que se suma a una gran cantidad de trabajos que hemos realizado previo a la reapertura del Teatro: readecuación de la red contra incendios, nueva instalación eléctrica, renovación total de equipamiento de sonido, tareas de pintura en todos los sectores y más obras que hoy nos permiten tener un Teatro Municipal más moderno y seguro.

Si hay algo de lo que no me quedan dudas es que el #DisfrutáBahía se transformó en una marca registrada para todos los bahienses. Una propuesta cultural y gastronómica diferente que durante todo el 2021 se llevó a cabo nada más y nada menos que en La Isla del Parque de Mayo, un espacio público que estaba arrumbado y abandonado y lo recuperamos para todos los artistas de nuestra ciudad.

Quiero destacar que llevaremos este tipo de eventos a diferentes barrios para que haya propuestas culturales por toda la ciudad. En los próximos meses lanzaremos en “Pase Cultural”, una tarjeta para que los jóvenes puedan acceder a beneficios, descuentos, entradas gratis y poder disfrutar de actividades culturales en salas, cines, teatros, librerías y comercios adheridos. Esta herramienta estará destinada a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias públicas, escuelas de arte y otros establecimientos educativos de nuestra ciudad.

DEPORTES Y TURISMO

Siguiendo con los proyectos destinados a los jóvenes es importante destacar que este año volverán a disputarse los juegos intercolegiales en nuestra ciudad, un evento que reúne año tras año a chicos de diferentes establecimientos educativos con el objetivo de contribuir en la formación del estudiante y futuros deportistas.

Hace pocos días visitamos “Agustín de Arrieta”, la colonia de vacaciones que el Municipio tiene en Sierra de la Ventana. Hoy puedo confirmarles que invertiremos los recursos necesarios para poder recuperar ese histórico espacio de turismo social que durante muchísimos años utilizaron jóvenes de nuestra ciudad y la región.

MEDIOAMBIENTE

La cuestión medioambiental nos demanda a cada uno de nosotros mayor involucramiento y compromiso. Los bahienses, como tantos habitantes de este planeta, somos conscientes de las consecuencias del cambio climático. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. En ese sentido, llevaremos adelante la mayor campaña de forestación de la historia reciente.

El año pasado plantamos 2800 ejemplares y este año nuestro objetivo es superar ese número y llegar a los 3000. Todas estas tareas están planificadas, surgen del censo de arbolado urbano y cuentan con un objetivo claro que es reforestar las zonas de mayor necesidad, además de espacios públicos y vías de comunicación.

En muchos casos haremos una convocatoria a distintos sectores de la comunidad, para seguir generando conciencia sobre la importancia de estas acciones. Además, se ampliará el listado de barrios que se sumarán al programa de la separación de residuos en origen y se multiplicarán las composteras en distintas plazas y parques.

Desde el año pasado Bahía Blanca es miembro de la red argentina de municipios frente al cambio climático, con el objetivo de ejecutar proyectos y programas climáticos conjuntos a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales, fomentando la economía de escala y el trabajo en red.

Si hay algo de lo que realmente estoy convencido, es que las ciudades que piensan en el futuro deben comprometerse en la lucha contra el cambio climático. Y para eso es fundamental llevar a cabo acciones que involucren a los más jóvenes, quienes nos inspiran e impulsan a seguir adelante para un futuro mejor.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En 2020 y 2021 pasamos momentos de mucha incertidumbre, asumiendo la responsabilidad de llevar previsión a una sociedad angustiada. Desde el primer día nos dedicamos a escuchar la problemática de cada sector y a pensar juntos en la mejor alternativa para superarla.

Ese espíritu de participación ciudadana es el que vamos a seguir promoviendo. Una gestión se enriquece cuando los que gobernamos preguntamos, escuchamos y debatimos con la gente ideas y proyectos.

Desde diciembre realizamos, una vez por mes, nuestras reuniones de gabinete en distintos barrios. A este programa le vamos a sumar encuentros de cercanía interdisciplinarios, para conocer las prioridades de los vecinos y para resolver cada tema con mayor eficacia y rapidez. Mediante estas reuniones de co-creación, votaciones y encuentros, todos van a poder expresarse e involucrarse en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas del Municipio.

Queremos que Bahía Blanca continúe siendo una ciudad más democrática y participativa. Para eso debemos seguir fortaleciendo los vínculos de confianza con todos ustedes, acercándonos, escuchándolos y trabajando juntos.

Fuente: gentileza Prensa MBB