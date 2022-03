No todo es el FMI: los otros proyectos que el Gobierno enviará al Congreso Cannabis medicinal, Hidrógeno Verde, Electromovilidad, entre los proyectos que mencionó el presidente a los que les falta media sanción o todavía no se trataron

Además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso Nacional deberá discutir este año otros proyectos que el presidente, Alberto Fernández, anunció ante los representantes en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, este martes 1 de marzo.

Uno de ellos será una iniciativa que apuntará a facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Según pudo saber Tiempo, el Proyecto de Ley de Empleo Joven está siendo redactado por el Ministerio de Trabajo que preside Claudio Moroni. Se recopilarán las iniciativas que ya fueron presentadas por legisladores en la mesa de entrada de ambas cámaras.

Por otro lado, el Ejecutivo nacional prepara tres leyes que apuntan a la generación de empleo e ingreso de divisas al país como la de Nano-biotecnología, que tiene por objetivo extender y superar la actual Ley de Biotecnología Moderna.

Una Ley de Hidrógeno que, según anunció Fernández, estimule y reglamente el desarrollo de esta actividad que “es presente y es futuro”. Y donde Argentina aspira a presentarse en un lugar de liderazgo mundial.

También se impulsará una Ley del Sistema Nacional de Calidad para dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo, que permita evitar los frecuentes casos en que Argentina no puede exportar productos de clase mundial.

Fernández volvió a pedirle a diputados y senadores retomar la agenda parlamentaria del año pasado, en la que quedaron varios proyectos en el tintero, debido a que no se logró celebrar una sesión extraordinaria en el mes de febrero. Entre esos proyectos se encuentran el desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que tiene sanción del Senado. Según estima el Ministerio de la Producción, la actividad permitirá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una “perspectiva federal”.

También esán los proyectos de ley de inversiones automotrices, electromovilidad -para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio- y la modificación de la Ley de Compre Argentino para fortalecer el poder de compra del Estado.

El presidente insistió en comenzar el tratamiento del proyecto de agro bioindustrial que presentó el año pasado la cartera de agricultura que preside el bonaerense Julián Domínguez. El debate está pendiente en la Cámara de Diputados, donde se realizó el mes pasado una reunión informativa con los sectores que representan al agro. El objetivo de la norma es estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales. Con el horizonte 2030, la apuesta de la norma es crear 700 mil puestos de trabajo e impulsar exportaciones por 100 mil millones de dólares.

Otro pedido fue retomar el tratamiento de la Ley de Desarrollo Hidrocarburífero, que quedó varada en el Senado luego de que representantes del oficialismo pidieran modificaciones en la redacción del proyecto.

Finalmente, en cuanto a la agenda de género, Fernández anunció que en los próximos días enviará dos proyectos de ley para que el Parlamento de tratamiento y aprobación este año. Uno se trata de establecer licencias igualitarias por maternidad y paternidad. El otro busca crear un sistema de atención de cuidados.

En diálogo con Diputados TV, la ministra de Mujeres, Genero y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta, explicó: “Argentina es uno de los países que tiene peores licencias para el padre o persona no gestante, sólo dos días según la ley de contrato de trabajo. Y no reconoce la ley licencia a quienes adoptan, ni tampoco tienen licencia quienes son monotributistas o quienes están en el régimen autónomo”. Asimismo agregó que “va a prever escalonadamente la incorporación de días hasta que se llegue a tener licencias igualitarias entre las personas gestantes y las no gestantes”.

Por: Verónica Benaim