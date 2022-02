El inicio de las clases en el interior del país entre los paros y los acuerdos En Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Chubut los gremios docentes no acordaron las paritarias

Hay paros anunciados en cinco de las provincias donde esta semana comienzan las clases. En Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Chubut los gremios docentes no llegaron a un acuerdo paritario con las gobernaciones y en el inicio del nuevo ciclo lectivo no habrá un funcionamiento pleno de sus escuelas. En una sexta provincia, Catamarca, había una medida anunciada que desactivó una conciliación obligatoria. En el resto de las veintidos provincias que empiezan sus clases este miércoles no están todas las paritarias cerradas: Salta, Chaco, Formosa y Corrientes continúan con negociaciones en curso, pero sin paros.

El 2 de marzo, terminado el feriado de carnaval, estudiantes y docentes de veintidos provincias del país vuelven a las aulas, con la expectativa de tener un 2022 con presencialidad. Dos distritos -la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza- ya lo hicieron en la última semana de febrero. Sin embargo, no todas las gobernaciones llegaron a acordar los aumentos salariales con los gremios provinciales, y en cinco casos los sindicatos ya llamaron a huelgas de 48 horas.

Santa Fe

Los maestros no darán clases miércoles y jueves. Los gremios Amsafé (de Ctera, con Sonia Alesso como su titular), así como Uda, Amet y Sadop le reclamarán con esta medida de fuerza a Omar Perotti una mejor propuesta salarial.

La propuesta de Santa Fe a sus docentes fue un incremento del 41,7 por ciento a pagar en tres tramos, entre marzo y septiembre. Los sindicatos lo rechazaron prácticamente por unanimidad. En Amsafé, por ejemplo, votaron negativamente 32.343 delegados contra 239 a favor de aceptar. Los docentes santafesinos podrían volver a parar el martes 8 y miércoles 9 de marzo en caso de que no haya avances en la paritaria.

Entre Ríos

Los gremios AGMER y UDA harán medidas de fuerza el miércoles y jueves. Durante esos dos días tienen previsto debatir una oferta que recibieron este sábado de la gobernación, que no alcanzó para garantizar el inicio de las clases sin conflicto. Si bien el gobernador Gustavo Bordet aseguró que había habido acuerdo, los sindicatos aclararon que sólo recibieron la nueva propuesta y el jueves informarán a la provincia sobre su respuesta.

El ofrecimiento fue una mejora salarial del 45,45% en tres tramos, con un compromiso de reabrir las negociaciones en agosto para hacer un seguimiento del impacto de la inflación sobre los salarios.

Río Negro

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) llamó a un paro de 48 horas, miércoles y jueves, luego de que el gobierno de Arabela Carreras les propuso una mejora salarial de un 21 por ciento, a pagar en cuatro tramos.

Jujuy

ADEP, gremio provincial de los maestros, convocó también a un paro de 48 horas para el miércoles y jueves. El gobernador Gerardo Morales les está ofreciendo un 20% de aumento escalonado para el primer semestre.

Chubut

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) convocó a parar desde el miércoles hasta el viernes, es decir por 72 horas. El gremio Sitraed, por su parte, aceptó el ofrecimiento de un 21 por ciento a pagar en tres cuotas, que la provincia presentó como «la mejor oferta que puede dar el Gobierno sin poner en riesgo sus finanzas». Los docentes de Amet y UDA darán clases, aunque sin aceptar la propuesta salarial y con el reclamo de que se siga negociando.

Catamarca

En Catamarca las clases comienzan bajo conciliación obligatoria, una medida que fue pedida por el ministerio de Educación para impedir el paro de 72 horas de la intersindical de gremios docentes. De esta manera, con el conflicto frenado, habrá una nueva reunión paritaria el jueves de esta semana.

Misiones

Hubo acuerdo paritario con los gremios de mayor número de afiliados, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (Ctera) y el de las escuelas privadas, SIDEPP. Pero habrá un comienzo de clases con protestas de gremios de menor peso y agrupaciones de docentes autoconvocados, reunidos en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha.

Entre las provincias que ya firmaron sus acuerdos paritarios está la de Buenos Aires. En el distrito que gobierna Axel Kicillof la pauta salarial acordada fue del 42 por ciento, en tres tramos, con una cláusula de seguimiento de la inflación y reapertura en seis meses. San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán también cerraron sus paritarias provinciales.

Finalmente, hay un grupo de gobernaciones que, aún sin haber podido cerrar sus negociaciones, van a tener un inicio de las clases sin paros. Esos son los casos de Córdoba, Salta -donde tras una oferta del 45% el acuerdo estaría cerca- Chaco, Formosa y Corrientes, donde en algunos parajes habrá clases virtuales por los daños que dejaron los incendios