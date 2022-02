El conflicto ruso-ucraniano llevó a la soja a superar los US$ 600 y al trigo los US$ 300 Algunos commodities alcanzaron su valor más alto en 9 meses en el mercado de Chicago luego de que el Kremlin reconociera en Lugansk y Donetsk la independencia autoproclamada de Ucrania. Un dato central es que Rusia y Ucrania ocupan respectivamente el primer y tercer puesto de exportación de trigo.

La escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, dos importantes exportadores de commodities agrícolas, llevó a un salto en los precios de los granos en el mercado de Chicago, que ubicó a la soja por encima de los US$ 600 la tonelada y al trigo arriba de los US$ 310.

De esta manera, el aumento de las tensiones con el despliegue de tropas rusas en Lugansk y Donetsk tras reconocer el Kremlin su independencia autoproclamada de Ucrania, pero cuya soberanía es reclamada por esta última desde 2014, llevó a que la oleaginosa alcanzara su valor más alto en 9 meses.

«Los mercados de commodities en general están muy calientes y las tensionas entre Rusia y Ucrania suman combustible en tal sentido», dijo a Télam el responsable del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora de granos Grassi, Ariel Tejera.

Al respecto, Tejera consideró que sumado al conflicto la suba de los precios encuentra un fuerte respaldo en que «los recortes en las proyecciones de producción de soja de Sudamérica estarían poniendo a la oferta global contra las cuerdas y llevarían al mundo a trabajar con balances muy tirantes en lo que resta del ciclo comercial en curso».

«A la vez, el segmento especulativo también está jugando su parte, con una abultada apuesta alcista, dado este contexto», sostuvo el especialista.

Así, los contratos de marzo y de mayo de la soja subieron 2,09% (US$ 12,31) y 1,96% (US$ 11,57) respectivamente hasta los US$ 600,76 la tonelada.

En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) puso el foco en la crisis ruso-ucrania, sobre todo por «la importancia de la región del Mar Negro en el comercio de aceite de girasol lleva a los productos del complejo soja a importantes subas, con especial relevancia al aceite de soja y a los aceites vegetales en general, ya que entre Ucrania y Rusia se explica cerca del 60% de la producción y el 80% del comercio mundial del aceite de girasol».

Por su parte, la corredora de granos Granar, en su análisis sobre la jornada en Chicago, sostuvo que también generó sostén al poroto la continuidad de las lluvias sobre el centro-oeste de Brasil, que «están ralentizando las labores de cosecha de soja, con todo lo que ello puede implicar para la calidad de los granos».

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista del poroto, con un salto en el aceite del 3,81% (US$ 56,88) a US$ 1.546,53 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,29% (US$ 6,39) para concluir la jornada a US$ 500,11 la tonelada.

El trigo también concluyó las operaciones con fuertes subas y así, el contrato de marzo escaló 5,92% (US$ 17,36) y se posicionó en US$ 310,21 la tonelada, como consecuencia de la creciente tensión en dicho conflicto que «está llevando a redireccionar compras de trigo, maíz y aceite de girasol hacia destinos alternativos».

Rusia y Ucrania ocupan respectivamente el primer y tercer puesto de exportación de trigo, «acaparando cerca de un tercio del mercado mundial del cereal», remarcó la BCR.

Esto generó expectativas en los operadores estadounidenses respecto a «potenciales alzas en la demanda de trigo norteamericano, lo cual apuntalan las cotizaciones con especial ímpetu en Chicago».

Ucrania es el cuarto mayor exportador mundial de maíz.

Por su parte, los analistas de Granar indicaron como necesario prestar atención a cómo seguirá el mercado del cereal en los próximos días, ya que allí los operadores de Chicago darán «su veredicto en cuanto a si estas primeras sanciones (de Estados Unidos a Rusia) les resultan relevantes o si son menores a las previstas en medio de la ola compradora de contratos agitada antes del cierre y antes de los dichos de Joe Biden».

«De momento, lo anunciado no parece de la relevancia esperada por los especuladores», indicaron.

Por último, el maíz ganó 3,13% (US$ 8,07) y se ubicó en US$ 265,64 la tonelada, también por el conflicto, teniendo en cuenta que Ucrania es el cuarto mayor exportador mundial de maíz.

«Potenciales temores por incumplimientos de embarques desalientan el comercio en la zona del Mar Negro e impulsan los precios hacia arriba«, destacó la entidad bursátil rosarina.

También aportó a las mejoras el nuevo reporte semanal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre la inspección de embarques, dado que el martes relevó despachos de maíz por 1.576.666 toneladas, por encima de las 1.455.693 toneladas del informe anterior y cerca del límite máximo previsto por los privados en un rango que fue de 1 a 1,75 millones de toneladas.