Tigre le ganó 2 a 0 Barracas Central y De Paoli se fue del «Guapo»

Tigre se impuso esta tarde por 2-0 ante Barracas Central, en un encuentro jugado en el estadio Tomás A. Ducó, válido por la tercera jornada de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

Los goles del «Matador» fueron anotados por Pablo Magnin e Ijiel Protti, a los 41 y 22 minutos, de la primera y segunda etapa respectivamente.

A raíz de la derrota, Rodolfo De Paoli se convirtió en la primera víctima entre los entrenadores de la Copa de la Liga Profesional y renunció a su cargo en apenas tres fechas jugadas del certamen en el que sumó la misma cantidad de caídas.

Después de lograr el ascenso con «El Guapo», Barracas Central no logró hacer pie en su debut absoluto en primera división pese a tener un arranque «amable» en el fixture, ante Central Córdoba, en Santiago del Estero (1-3) , también como visitante de Lanús (0-2) y este lunes como local frente a Tigre, el otro ascendido esta temporada, en cancha de Huracán.

«Hoy el equipo, con las tres derrotas seguidas, necesita una inyección anímica que lamentablemente no se la puedo dar» Rodolfo De Paoli

De Paoli, que tiene como antecedentes de entrenador haber dirigido a Real Pilar y Nueva Chicago, tiene 43 años y simultáneamente se desempeña como relator en TyC Sports, siguiendo especialmente al seleccionado argentino.

Las razones de su renuncia las puso de manifiesto en un sentido comunicado que se publicó en las cuentas sociales del club y cuyo texto fue el siguiente: «Este es un mensaje para la gente del club. Les quiero agradecer la posibilidad que me dieron el año pasado, en especial para la familia Tapia (el presidente de AFA, Claudio, le dio el nombre al estadio y su hijo Matías es el titular de la institución) que me abrió las puertas para demostrar mis capacidades junto a mi cuerpo técnico, con el que logramos el ascenso. Hoy, más allá de que muchos crean que no se dan los resultados, es una decisión que tenía tomada hace 10 días. Es un tema muy personal y hoy el equipo, con las tres derrotas seguidas necesita una inyección anímica que lamentablemente no se la puedo dar». siguió el texto.

Y cerró: «Le deseo lo mejor a este plantel, a este club, al que voy a estar agradecido eternamente. Es un hasta luego y no un hasta siempre».

Los nombres para reemplazarlo explotaron de inmediato y el que picó en punta fue el de Facundo Sava, que justamente dirigía al Quilmes que perdió ante Barracas Central la posibilidad de ascender a la Liga Profesional.

El partido

Tigre quedó en la tercera posición con cinco unidades (detrás de Estudiantes -9- y Boca-7-), mientras que Barracas Central cosechó su tercera derrota consecutiva y se mantiene en el último lugar de la tabla y sin puntos.

Tigre arrancó mejor y fue el equipo que propuso las condiciones de juego desde el comienzo con un buen trabajo de sus futbolistas de mitad de cancha hacia delante.

En el primer cuarto de hora el «Matador» de Victoria siguió como claro protagonista con algunas chances a su favor, aunque sin poder definir de manera correcta ante un Barracas que se dedicó a esperar y a cuidar su propio arco.

Con el correr de los minutos, Barracas aprovechó los espacios que dejó su rival en defensa y creó situaciones que no terminaron en gol debido a las estupendas intervenciones del arquero Gonzalo Marinelli, la figura del partido en este tramo del encuentro.

A cuatro minutos del final de la primera mitad, Tigre salió rápido de contra y tras un centro atrás de Facundo Colidio, el atacante Pablo Magnin definió de primera y con calidad para ubicar la pelota sobre el palo izquierdo y abrir el marcador.

En el inicio de la segunda etapa Tigre salió con todo para intentar aumentar la diferencia bajo la conducción de Ezequiel «Equi» Fernández y la velocidad de los atacantes Protti, Magnin y Colidio.

A los 22 minutos, Tigre recuperó la pelota en campo rival, salió rápido de contra, Magnin habilitó a Protti quien corrió 30 metros para definir al primer palo ante la salida del arquero Maximiliano Gagliardo, que no pudo evitar el gol.

Los dirigidos por el técnico Diego Martínez, después del segundo tanto, manejaron el partido a su antojo ante la pasividad de Barracas, un equipo que se quedó sin respuestas futbolísticas.

El predominio de Tigre siguió hasta el final del partido, con un correcto manejo de la pelota, el aprovechamiento de los espacios y algunos chances a favor que por poco no terminaron en gol.