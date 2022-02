Conflicto Rusia-Ucrania: la guerra prefabricada

Hora tras hora la guerra real entre Rusia y las potencias occidentales se hace más palpable, más amenazante. Las únicas dos capitales importantes de la Unión Europea que se habían mantenido fuera del círculo de los alarmistas que preconizaban un conflicto inminente han cambiado su postura. Francia y Alemania pidieron a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania lo más pronto posible mientras que Austria y Reino Unido se pronunciaron en el mismo sentido. La consigna de estas capitales occidentales tiene ecos de conflicto casi inevitable: en sus repetidos comunicados o declaraciones, estos países se dirigen a sus ciudadanos interpelándolos para que actúen antes de que sea demasiado tarde.

Pese a todo, la diplomacia francesa afirma que aún queda “un espacio para el dialogo”, pero que éste “está en manos de Rusia”. Las esperanzas de que no se concretara la invasión rusa de Ucrania que Washington promociona desde hace varias semanas, y, con ellas, que la guerra se alejara del horizonte se fueron esfumando con los días. Las tropas rusas estacionadas en las fronteras con Ucrania no se movieron al tiempo que el conflicto entre los separatistas rusos y los proucranianos en el este de Ucrania se aceleró con la ruptura del alto el fuego pactado entre ambas partes. Enfrentamientos, bombardeos y un interminable intercambio de acusaciones mutuas condimentaron el entorno de un conflicto que no se limita a este antagonismo territorial y que, además, divide a Europa y Estados Unidos en torno a la “inminencia” de una invasión rusa. Esta retórica ha sido la permanente posición de la administración norteamericana sin que, hasta ahora, Rusia haya atravesado la frontera. Los europeos parecen prisioneros de un antagonismo por medio del cual Washington y Moscú arreglan sus cuentas pendientes y sus posiciones estratégicas.