El Kun Agüero y el debate por los impuestos en Argentina: ¿por qué los millonarios deberían pagar más?

Sergio Kun Agüero criticó el impuesto al patrimonio y reavivó el debate respecto al sistema impositivo en Argentina. Retirado del fútbol por problemas cardíacos, a través de una transmisión en su canal de Twitch desató una discusión que saltó del plano de las redes sociales hasta el mundo de la economía: ¿Es justo lo que pagan de impuestos los dueños de grandes fortunas?

Este martes, el exdelantero se volvió viral por hacer público su rechazo a la política fiscal que se aplica en distintos países del mundo sobre las grandes riquezas: «¿Saben lo que es el patrimonio? Me imagino que sí. Es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta en cualquier parte del mundo a vos te cobran anualmente. Te hago una pregunta: ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos«, preguntó el Kun en un stream a sus seguidores.

«A mí no me molesta pagar los ingresos porque estás trabajando y te está yendo bien. Si ya pagas el 30%, el 50%, como por ejemplo en Inglaterra. Si vos generás plata está bien, pagás. No me convence que pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas«, agregó.