Nueve provincias tienen incendios forestales activos Las altas temperaturas no llegan a su fin, los vientos reavivan las llamas y las lluvias no dicen presente. Así es la compleja situación de los incendios en Argentina.

Según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Salta, Formosa, Mendoza y La Pampa registraban durante este viernes diferentes focos activos de incendios forestales a lo largo y ancho del territorio. Si bien en la mayoría de los casos se desconoce la razón de cómo se iniciaron, la ola de calor que azota a la Argentina se transforma en un punto clave.

Los incendios en Chubut permanecían activos en la capital Biedma mientras que otro en Futaleufú fue controlado. Por su parte, los iniciados en Zárate y Villarino de la provincia de Buenos Aires continúan activos mientras se pudo controlar el foco en Ezeiza y personal especializado logró extinguir el del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la localidad de Campana. En Río Negro, se mantiene el incendio en Bariloche mientras que el de Adolfo Alsina está «controlado».

Tal como detalló el SNMF, los departamentos de Belgrano, Junín y Chacabuco, Coronel Pringles, San Martín, Dupuy I, en San Luis, también tienen focos activos y por la zona opera un avión hidrante. Mientras que en Santa Fe se alertó sobre focos ígneos activos cerca de su capital y en el departamento Vera de la localidad de Anta en Salta. Continúan activos los focos de Pilcomayo, en Formosa; General Alvear, en Mendoza; y en Chalileo y Lihuel Calel, en La Pampa.

El organismo también informó que se controlaron las llamas en San Martín, Santa Tomé I y Santo Tomé II (Corrientes); Tolhuin (Tierra del Fuego), Victoria (Entre Ríos); Valle Viejo y San Fernando del Valle de Catamarca, en esa provincia; Aluminé (Neuquén); Punilla (Córdoba) y Dupuy II (San Luis).

El trabajo en las zonas afectadas por el fuego

En la provincia de Río Negro se desplegaron 97 brigadistas y personal afectado al combate del incendio convocados por ese organismo y Parques Nacionales y la directora de Operaciones Lorena Ojeda y el coordinador Regional Patagonia, Ariel Amthauer. También se encuentran trabajando cinco aviones (4 hidrantes y 1 observador) y 4 helicópteros que operan desde las bases de Bariloche y El Bolsón. Además, 4 autobombas, 1 camión de comunicaciones, 1 retroexcavadora y 3 embarcaciones.

Por su parte, en Neuquén se desplegaron un avión hidrante y un helicóptero pertenecientes al SNMF y cuatro brigadistas de Parques Nacionales junto con otro hidrante y un autobomba para la provincia de Corrientes. Mientras que en Chubut y San Luis trabajan dos aviones hidrantes mientras que en la provincia de Buenos Aires hay dos helicópteros con helibalde trabajando y un avión hidrante perteneciente al SNMF. Por último, a Formosa se enviaron siete brigadistas, un camión URO, maquinaria y equipamiento de Parques Nacionales y a Santa Fe, un helicóptero con helibalde de Prefectura Naval.

Más focos en la provincia de Buenos Aires

Durante el pasado jueves se conoció que un importante incendio en el partido de Ezeiza complicó la zona del monte y los bosques de Tristán Suárez, dejando un total de 130 hectáreas afectadas y 150 bomberos trabajando en busca de combatir el fuego por más de 36 horas. Algunos focos fueron controlados pero durante la tarde de este viernes parte del incendio alcanzó los límites de un barrio privado en la localidad de Canning.

Los diferentes cuarteles que se encuentran trabajando en el lugar manifestaron que no habrá grandes inconvenientes pero hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas se transforman en una imponente amenaza. «El viento y la alta temperatura no ayudan», aseguraron. Si bien remarcaron que la lluvia aplacará no solo la ola de calor fuerte sino también los incendios; dejaron enclaro que mientras tanto «los riesgos seguirán estando». No hay víctimas pero sí mucho humo y olor.

Por otro lado se confirmó, durante la mañana de este viernes, que los bomberos de Miramar sofocaron un incendio originado en un monte del Bosque Vivero de dicha ciudad balnearia mientras que desde el municipio de General Pueyrredón avisaron que, a causa de las altas temperaturas, durante el fin de semana se cerrará al público la Reserva Natural Laguna de los Padres -en busca de prevenir nuevos focos-.

Cabe destacar que la dotación de bomberos que trabajó en el lugar manifestó que las altas temperaturas, la baja humedad, la sequía y el material vegetal inflamable en el sector fueron claves para generar este tipo de focos. «Muchas veces también son provocados por la irresponsabilidad de quienes ingresan a estos montes sin respetar las mínimas normas de seguridad y cuidado», indicaron. El foco fue sofocado y controlado.

Por último, este viernes, se produjo un masivo incendio en Tandil donde varios efectivos policiales y bomberos de la ciudad trabajaron en Villa Laza. Allí, las llamas se acercaron peligrosamente a las casas cercanas. No se contabilizaron heridos ni víctimas fatales, pero se cree que el fuego se produjo cerca del lugar donde en los días pasados también habían controlado algunos focos.