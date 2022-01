El comisario Cassassa confirmó la participación de Vidal y Ritondo en la mesa judicial bonaerense Lo hizo al ratificar ante la Comisión Bicameral del Congreso sus dichos en los audios relacionados a las denuncias por el armado de causas judiciales a sindicalistas durante la gestión de la ex gobernadora de la Provincia.

El comisario de la Policía Bonaerense Hernán Cassasa ratificó ante la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia que los audios que se difundieron en los últimos días son, efectivamente, de su voz. En esos audios, el uniformado describió una supuesta trama de armado de causas judiciales contra opositores (sindicalistas, pero también políticos, entre ellos el ex gobernador Daniel Scioli y su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez). Cassasa no sólo confirmó que el audio es su voz; también ratificó el contenido.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia esperaba con expectativa la declaración del policía, quien era subcomisario cuando le ordenaron los procedimientos que pusieron en la picota a Scioli y Pérez, no sólo por cuestiones políticas sino también por aspectos estrictamente personales, de sus vidas privadas.

La de hoy no fue la última vez de Cassasa en la Bicameral. El policía aportó información que derivarán en medidas de prueba que ordenó la Comisión y, al mismo tiempo, se comprometió a aportar documentación sobre algunas cuestiones específicas vinculadas con esos procedimientos.

En esos audios, Cassasa describió “el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo”. Es curioso: ninguno de esos personajes (ni la ex gobernadora María Eugenia Vidal; su ex jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el aún procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, aparecen en la filmación de la reunión con empresarios y agentes de la AFI captadas en junio de 2017 en las oficinas porteñas del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Pero quienes sí aparecen tenían (acaso aún tienen) como referentes políticos y ascendientes jerárquicos a esos funcionarios. Y Conte Grand fue directamente aludido como la persona con la que estaba acordado el avance de las causas judiciales que se iniciaran en el marco de la persecución.

Por eso el relato de Cassasa es central. Se presentó solo, sin abogados, ante la Comisión. Tras un breve paso formal de explicación de por qué estaba allí, manifestó su voluntad de colaborar y comenzaron las preguntas, con Leopoldo Moreau bastoneando la reunión.

El contenido de la reunión es de acceso restringido en virtud de que se trata de cuestiones amparadas por la ley de Inteligencia. Pero sí trascendió que el hoy comisario respaldó –incluso con información adicional- cada palabra de los audios.

La “mesa judicial bonaerense” eran, según el comisario, “Vidal, Ritondo y su gente”. La ex gobernadora negó haber participado en actividades ilegales; su ministro, directamente, llamó mentiroso a Cassasa.

“Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de (la ex diputada Elisa) Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así”.

Por: Néstor Espósito