Precios Cuidados: buscan que llegue a almacenes de barrio y supermercados chinos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, señaló que está «muy conforme» con la nueva lista de Precios Cuidados y anticipó que la semana próxima buscará consensuar con almacenes de barrio y supermercados chinos para que ofrezcan algunos de esos productos con valores «diferenciales».

El Gobierno acordó el martes acordó con un centenar de compañías y lanzó una lista de 1.321 productos, que ajustará cada provincia y que regirá por los próximos tres meses. El programa consta ahora de artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.

Feletti explicó que «en el arranque, será más fácil encontrar los productos en los supermercados». Y advirtió: «No queremos que haya distorsiones de precios en las cadenas comercializadoras porque trabajamos para generar un precio contenido y no para que el margen se lo quede la comercializadora. Vamos a ser muy enérgicos».

«La línea estructural es que exista (esa canasta) y que pueda ser controlada por los consumidores, las organizaciones institucionales y los movimientos sociales para hacer denuncias sobre el incumplimiento», enfatizó. A la vez, anticipó que «nos vamos a dedicar ahora a colaborar en el armado de los fideicomisos de trigo y de maíz», en referencia al programa con el cual se buscará desacoplar los precios internos de los internacionales.

A su criterio, «si logramos consolidar una canasta de frescos y una de góndolas, es decir, productos elaborados, yo me sentiría muy contento con la gestión, porque podríamos cumplir el objetivo de nivelar ingresos con consumo, lograr que la canasta alimentaria deje de ser un peso».

En declaraciones radiales, el titular de Comercio Interior expresó que «haber podido publicar la canasta regulada de 1.321 productos, que es el objetivo que tuvimos cuando llegamos, lo puedo considerar como un activo valioso de la gestión. El otro punto fueron los cortes cuidados durante las Fiestas, 7 millones de kilos de carne a precio regulado que garantizó un consumo interesante».

«Estoy muy conforme, fueron meses arduos, pero no con la negociación ni con las empresas, sino con lo que decían los medios hegemónicos sobre desabastecimiento o un ‘Rodrigazo’ o estallidos de precios», resaltó. En ese sentido, añadió: «Eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos. Trabajamos con las empresas, no sin tensiones, pero logramos con énfasis alcanzar la canasta de 1.321 productos, el doble de lo que tenía Precios Cuidados».

«Finalmente, encontramos buena receptividad de las empresas y hubo mucho apoyo del ministro (de Economía, Martín) Guzmán y el ministro (de Producción, Matías) Kulfas», destacó. Por tal motivo, el funcionario consideró que la nueva etapa de Precios Cuidados «va a tener éxito, porque es una canasta compatible con el consumo del argentino promedio».