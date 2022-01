La vacuna permitió que la letalidad del coronavirus sea «90 veces menor» que en la segunda ola El ministro de Salud bonaerense aseguró además que la cantidad de casos de coronavirus "no correlaciona directamente con las internaciones" en unidades de terapia intensiva.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, afirmó este miércoles que la cantidad de casos de coronavirus «no correlaciona directamente con las internaciones» en unidades de terapia intensiva y aseveró que «hoy lo importante es estar vacunado, ya que esto permitió que la letalidad de la curva de casos sea 90 veces menos que lo que era en la segunda ola».

Tras poner en marcha la Campaña de Verano de colectas externas de sangre en Mar del Plata y el resto la Costa Atlántica, Kreplak sostuvo que «hoy, la situación tiene que ver con estar vacunado o no vacunado».

«Acorde a los análisis de los últimos 100 fallecidos comprobamos que el que está vacunado tiene 36 veces menos riesgo de pasarla mal. Por eso seguimos poniendo nuestras energías en la campaña de vacunación y en concientizar a la población en que hay que vacunarse y completar el esquema de inmunización contra el coronavirus”.

El ministro reiteró que «la cantidad de casos no correlaciona directamente con la situación de la enfermedad y con esto lo que quiero decir es que lo importante no es la cantidad de casos positivos, sino qué sucede con el sistema de salud».

«Hay un aumento en internaciones, pero a raíz de que tenemos un alto porcentaje de vacunados no se traduce la cantidad de casos en internaciones, lo que nos permite seguir llevando una vida, por supuesto con cuidados, pero sin restricciones», agregó.

En esa línea, dijo que «hasta este momento la letalidad de la curva de casos de la pandemia es 90 veces menos que lo que era en la segunda ola. En otro momento de la pandemia estábamos en restricciones, aforo y en evitar que el contagiado no contagie y ahora la situación ha cambiado y estamos concentrados en que la población se vacune».

«Si bien tenemos tres veces más de casos, estamos teniendo muchísimo menos casos graves y por esa razón y a pesar de ello no estamos trabajando con restricciones sino con circulación, con actividad, pero poniéndole énfasis en la campaña de vacunación y seguir con los cuidados como el uso del barbijo, lavado de mano y el uso de alcohol en gel».

Al referirse a los exámenes para determinar la presencia del virus, Kreplak expresó que «seguramente hay más personas positivas que las que se testean a pesar de tener números muy altos en testeos».

Asimismo, aclaró que «la centralidad no está en los testeos, (porque) deben ser utilizados para las personas que tienen síntomas y no saben que son de contacto estrecho, o personas que tiene factores de riesgo, mayores de 60 años, enfermedades preponderantes, el resto no tiene que testearse».

«Si son contactos estrechos no tienen que testearse y si es persona estrecha con síntomas tiene que avisar al sistema y así se da de alta como personas con Covid-19».

Y reiteró: «Me parece que debemos ayudar a que todo el mundo se vacune, ya que está comprobado científicamente que si se contagia transitará la enfermedad mucho más leve que aquel que no esta vacunado».