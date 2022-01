“Que no se naturalice ni quede impune” pidió Maximiliano Núñez Fariña “Se ve que algo hay en la ciudad que está generando esto, pero no sé a qué se debe. Me llamaron y se solidarizaron de todos los sectores políticos, entonces pienso que la solución ante las diferencias siempre va a ser hablando”, sostuvo la víctima del atentado