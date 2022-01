Pymes vs. ART por la pandemia

El sector pyme manifestó su preocupación por el crecimiento del ausentismo y la negativa de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) de prestar cobertura por covid-19 para las trabajadoras y trabajadores industriales.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo emitió una resolución en marzo de 2021 donde especificaba el reconocimiento de la contingencia covid-19. Ante la situación record de contagios, las ART están rechazando las solicitudes del personal enfermo por encontrarse fuera de la cobertura excepcional de emergencia.

“Los empresarios pymes quedamos muy desguarnecidos y estamos muy preocupados ya que las ART no reconocen al covid dentro de sus coberturas”, explicaron desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera). “En el marco de la pandemia, muchos empresarios y empresarias se preguntan para qué tienen un seguro si las ART no cumplen con su rol ante la covid-19”, agregaron.

Fuentes del sector de las ART alegan que si bien los casos de enfermedad por covid están contemplados como enfermedades laborales, hubo un cambio en el procedimiento a partir del 1º de enero donde se debe demostrar que el contagio fue dentro del ámbito laboral.

Explican que la cobertura de los casos covid-19 como enfermedad profesional continúa a cargo del sistema de riesgos del trabajo para aquellos casos de trabajadores de la salud y de miembros de fuerzas de seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, extendiéndose la misma hasta 60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, es decir hasta el 01 marzo 2023.

Respecto del resto de los trabajadores, «la cobertura extraordinaria prevista por dicho DNU finalizó el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de quedar abierta la posibilidad del reconocimiento de la covid-19 como enfermedad profesional no listada a través del trámite administrativo previsto por el DNU 1278/00 en cada caso particular en que el trabajador acredite la relación causal directa e inmediata de la patología con su actividad laboral. En éstos últimos supuestos, el sistema de riesgos del trabajo continuará brindando la cobertura correspondiente».

«Actualmente te podés contagiar en cualquier lado, por ende, deja de ser una enfermedad estrictamente laboral. A menos que demuestres lo contrario. Ya no es como en el inicio de la pandemia, ahora está tan masificado que ha dejado de ser una enfermedad laboral. El sistema de ART no está pensado para cubrir una pandemia”, mencionan fuentes del sector.

El presidente de industriales pymes argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó por la crisis en la producción manufacturera que provocará el creciente ausentismo en las fábricas, que durante las últimas dos semanas aumentó al 20 por ciento debido a la escalada de casos positivos de covid.

“Las pymes ya estamos con un 20 por ciento de ausentismo y se prevé que será mayor en las próximas semanas”, sostuvo Rosato, quien convocó al gobierno nacional, como también a las administraciones provinciales y municipales, a conformar un Comité de Crisis en una mesa junto con empresarios y sindicatos para evaluar y tomar acciones que eviten una caída en la recuperación de la actividad económica y del empleo privado.

Por su parte, Marcelo Fernandez, presidente de la Cgera, explicó que la preocupación del sector reside en el actual periodo vacacional dónde el contagio no se da en el espacio laboral sino, mayormente, durante las vacaciones. «¿Qué va a ocurrir cuándo todos nuestros trabajadores que están de vacaciones no puedan volver? Porque se contagiaron con covid o son contacto estrecho. Es un costo para la empresa y no es fácil soportarlo, sobre todo en las pymes. Esta es nuestra preocupación, que los trabajadores no vuelvan y las ART no lo cubran. ¿Cómo van a resolver esto? ¿Cómo va a resolver esto el Estado?», manifestó Fernandez.

Por Valentina Castro