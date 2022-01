«Esto no es un club de amigos, nosotros desde la visión política tenemos fuertes diferencias y no las oculto»

Sergio Berni, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entregó ropa, elementos de seguridad e higiene, sillas, sombrillas, conos, alcohol en gel, que hacen a la indispensable «logística» de los efectivos policiales.

Dijo que se destinarán 350 efectivos para los 15 puntos turísticos de nuestra zona y que habrá 17 mil hombres en toda la Provincia para garantizar la seguridad

El funcionario bonaerense – quien, entre otros, estuvo acompañado del Superintendente de la Región Interior Sur, Aldo Caminada, del nexo entre el Ministerio y la policía local, Federico Montero, y el jefe distrital Gonzalo Bezos, reiteró sus conocidas diferencias con el Gobierno Nacional.

“Esto no es un club de amigos” dijo Berni para graficar su relación con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un vínculo que se resquebrajó aún más cuando el ministro calificó de “rotunda” la derrota en los comicios generales y pidió comprender “lo que han dicho las urnas”.

En ese marco, también reconoció “diferencias en la visión política” en cuanto al rol de la extracción peronista.

“Tengo fuertes diferencias en cuanto a una visión partidaria sobre la expresión del Partido Justicialista, en cuanto al rol que deben generar el partido y el peronismo en su conjunto y en cuanto a tener una participación mucho más doctrinaria en políticas públicas. No hay que tenerle miedo a la discusión”, aseveró el ministro.

Consultado por una proyección hacia las elecciones presidenciales del 2023, aseguró estar “trabajando con una mirada totalmente distinta en cuanto a las propuestas políticas del peronismo”.

Berni manifestó que su presencia en Bahía Blanca se debe a la supervisión del funcionamiento del operativo Sol, que involucra a 17.000 efectivos, al cual definió como “el más grande que se haya hecho en la provincia” para que los turistas puedan disponer de seguridad en cada destino de temporada.

“Estamos viendo cómo funciona todo con los 350 efectivos que vinieron de La Plata en calidad de refuerzo, más los 30 móviles aparte de los 70 que ya hemos puesto en la zona sur. Estamos muy conformes porque hasta ahora se viene desarrollando con total normalidad y, a pesar de la ola de COVID que se está desarrollando en todo el mundo, las medidas de bioseguridad con nuestra policía por ahora vienen resultando efectivas”, subrayó.

El ministro puntualizó que la tarea del Ministerio apunta al “sostenimiento logístico” de las fuerzas de seguridad y al mejoramiento de su operatividad.

En otro tramo de la rueda de prensa, Berni fue requerido de opinar sobre dos hechos recientes de presunto abuso policial en destinos del Partido de la Costa.

“El de Miramar no fue un caso de gatillo fácil porque el policía, ni bien sucedió lo que sucedió, dijo que se había equivocado y se le escapó el tiro; a diferencia de lo que pasó con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires donde hubo un encubrimiento del delito. Acá los mismos compañeros detuvieron al efectivo y la fiscal está investigando”, describió.

Y agregó: “En lo de San Clemente del Tuyú, me parece que más de un fiscal va a tener que dar muchas explicaciones porque hay policías detenidos sin ningún elemento contundente o prueba. Acá lo que hay que discutir es por qué la policía se tiene que hacer cargo de una falencia del sistema de salud, porque no nos olvidemos que este preso que estaba en un brote psicótico por una abstinencia de adicción debería haber sido atendido en el hospital, la policía lo llevó y no lo quisieron atender”.

En lo relacionado a su gestión al frente de la cartera provincial, Berni sostuvo que hubo un descenso en el plano delictual del territorio bonaerense.

“En todo el mundo la pandemia ha generado una crisis económica importante y donde hay una crisis está emparentada estrechamente con el aumento de los delitos. A pesar de todo eso, nosotros bajamos entre un 26 y un 27% todos los delitos en la provincia de Buenos Aires y ese es el reflejo de como hemos revertido la capacidad operativa de la policía”, concluyó.