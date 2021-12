«Situación de excepcionalidad»: la excusa de Nicolás Dujovne tras el duro informe del FMI

Golpeado por el duro informe en el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) admite que parte del dinero desembolsado en Argentina durante el Gobierno de Macri fue utilizado para fugar capitales, el exministro de Economía Nicolás Dujovne se excusó afirmando que se acudió al organismo debido a una situación de «excepcionalidad».

Dujovne escribió un hilo de Twitter en respuesta al áspero documento en el que el FMI publica su propio balance sobre el stand by concedido a la Argentina durante la gestión de Macri, que significó el desembarco de u$s 45.000 millones. Allí, el Fondo desliza críticas a la gestión de Cambiemos y admite que muchos de los objetivos planteados no se cumplieron.

«El acuerdo con el FMI se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en EE.UU. y al elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país», explicó en las redes sociales quien fuera ministro cuando la Argentina acudió al organismo.En otro de los tuits, el exfuncionario dice que «llama la atención que el actual Gobierno ahora sí tome como propia la visión del FMI sobre el programa de 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de dos años de gestión». explicó en las redes sociales quien fuera ministro cuando la Argentina acudió al organismo.En otro de los tuits, el exfuncionario dice que «llama la atención que el actual Gobierno ahora sí tome como propia la visión del FMI sobre el programa de 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de dos años de gestión». Y continúa con sus críticas al oficialismo: «El Gobierno kirchnerista concluye erróneamente que los problemas de la economía argentina pueden resolverse defaulteando deudas e imponiendo cepos y controles. Pero estos han demostrado ser pésimos instrumentos una y otra vez». «El cepo no sirvió para recomponer reservas. En los últimos dos años hubo casi USD 30.000 millones de superávit comercial, pero el BCRA no paró de perder dólares y hoy, con solo USD 3.000 millones de reservas netas, está al borde de una crisis cambiaria», lanza en otro de los textos. Por último, Dujovne ensaya una defensa a la gestión cambiemita: «El Gobierno de Mauricio Macri dejó el Gobierno en el 2019 con equilibrio primario en sus cuentas públicas, con reservas en el Banco Central y con superávit externo. De esos equilibrios vivió el gobierno los últimos dos años».