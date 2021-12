“Los sectores de mayores ingresos tienen seis veces más contagios que los niveles inferiores”

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló sobre el aumento sostenido de casos de coronavirus que afecta a esta región. En el día donde el pase sanitario comienza a ser vigente para los bonaerenses, aclaró que el objetivo de esta medida es lograr que más gente se vacune “es una obligación porque están todas las condiciones dadas para poder vacunarse”, sostuvo.

Kreplak relacionó la suba de los casos de Covid-19 con su hipótesis de que las reuniones de fin de año estarían fomentando el aumento de contagios: “Todos estos encuentros tienen un costo”, explicó. Además, el ministro reveló que la clase media y la clase alta, donde hay mayores ingresos económicos, “tienen seis veces más contagios que los niveles inferiores”.

Según el ministro bonaerense, la información sobre la diferencia de contagios según nivel socioeconómico pudieron obtenerla con los datos que brinda la Unidad de Datos del Ministerio de Salud provincial. Esta unidad cuenta con un sistema de Big Data e inteligencia artificial que logra analizar el comportamiento de la población.

También, comentó que el año pasado se había presentado el mismo panorama en cuanto a contagios según niveles sociales y atribuyó esta situación a que es probable que estos sectores hagan sus reuniones en espacios cerrados y hayan “bajado más la guardia”, explicó.

En la Provincia de Buenos Aires se registraron 940 casos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas llegando a un total de 2.107.909 casos desde el comienzo de la pandemia. El ministro sostuvo que hay que seguir fomentando la vacunación frente a este panorama “Estamos con la guardia de cuidados bastante baja con una variante muy contagiosa, como lo es la Delta, que está produciendo un rebrote de casos que por ahora no tiene repercusión en muertos e internación, pero que podría tenerlo. Hay que vacunarnos”, indicó.

Kreplak, hizo énfasis en que hay vacunas disponibles para todos y no hay excusa para no vacunarse: “En provincia de Buenos Aires ya tenemos vacuna libre, cualquier persona que le falta una dosis se la da de lunes a lunes en todos los vacunatorios”, informó. Además, invitó a vacunarse a los 2 millones de bonaerenses que no se aplicaron la segunda dosis de la vacuna.