Morales dijo que hablará con Rodríguez Larreta: «No pueden meter cuanto radical pase por la calle» "No me gusta mucho que nos caminen en el patio trasero", remarcó el flamante titular del radicalismo, pero confió en poder solucionar esos temas que para él son "secundarios" frente "al desafío" que tienen "por delante con la gente".

El gobernador de Jujuy y flamante presidente de la UCR, Gerardo Morales, anticipó este sábado que hablará con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «para dejar en claro algunas cositas», ya que rechazó la idea de que les «quieran meter en la bolsa cuanto radical pase por la calle».

«Con Horacio tengo buen diálogo, pero tenemos que dejar en claro algunas cositas hacia adentro. No quiero seguir insistiendo con algunos reclamos que le hago. No me gusta mucho que nos caminen en el patio trasero y nos quieran meter en la bolsa cuanto radical pase por la calle», remarcó Morales.

En ese sentido, evitó dar nombres pero precisó que «tiene que haber una relación de vínculo, de respeto», algo que recibió de parte del propio «Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de (Elisa) Lilita Carrió».

«Vamos a hablar eso y nos vamos a poner de acuerdo. No quiero profundizar esos temas, porque pasan a ser diferencias secundarias frente a los desafíos que tenemos y que la gente espera de nosotros», agregó el presidente del radicalismo en declaraciones radiales.

Asimismo, Morales mantuvo una reunión con el ex presidente Mauricio Macri, ya que lo consideró «una figura indiscutible, de consulta, de diálogo» luego de haber sido presidente de la Nación.

«A Mauricio lo llamé hace varias semanas y le dije ´cuando llegue a la presidencia del partido quiero hablar con vos´. Hablé mucho con Patricia Bullrich en estos días, también con Maxi Ferraro. Y me voy a reunir en algún momento con Lilita, con Miguel Pichetto para delinear y establecer cómo va a ser la mesa de Juntos por el Cambio y la agenda del año que viene», detalló minutos antes de mantener un encuentro con el ex mandatario

nacional.

Respecto de su asunción como titular de la UCR, afirmó: «Es una gran responsabilidad la que tengo por delante. Demostramos que el Radicalismo tiene capacidad de dialogar, más allá de las diferencias que tenemos, de buscar consenso para unir».

«Se vio un Radicalismo unido, estamos con muchos planes e ideas en la cabeza. Debemos dejar en segundo orden las diferencias que tenemos para privilegiar lo que demanda la gente. La mayoría del pueblo nos votó en las últimas elecciones», añadió.

Sobre las internas presidenciales para 2023, sostuvo que «la idea es que todos» los que tienen «aspiraciones», entre los que se incluyó, deben encolumnarse «detrás de un candidato en el Radicalismo». «Entre los adversarios por ahí esté Horacio, pero no descarten a Mauricio, a Patricia», evaluó Morales.

En relación al rechazo que hizo la oposición del Presupuesto tratado en el Congreso, señaló: «Acá el que saca menos votos pierde y el que saca más, gana. Y Juntos por el Cambio sacó 8 puntos de ventaja en todo el país. Quedó claro que hay un saludable equilibrio en el Congreso y se tiene que imponer el diálogo».

«Que el gobierno tenga predisposición para dialogar y no llevarse todo por delante. Presenta un presupuesto desactualizado, cuando desde la oposición se pedía diálogo. En el Radicalismo tenemos tres gobernadores, 600 intendentes y el presupuesto es una herramienta fundamental», indicó el también mandatario de Jujuy.

Por último, consideró que las críticas del jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, forman parte de «una actitud en la que queda evidenciado que hay una gran fractura en el Gobierno respecto de la necesidad de un presupuesto para lograr un acuerdo con el fondo Monetario, que es vital y muy importante para el pueblo argentino».

«Hay un problema grave dentro del Gobierno y la responsabilidad de lo que pasó el viernes hay que mirarla adentro del gobierno mas que en la oposición», concluyó.