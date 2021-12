Hasta 8 mil pesos para los jubilados: el Gobierno anunció el bono que se pagará antes de navidad Es el cuarto refuerzo del año. Alcanza a las pensiones no contributivas y a la PUAM. Lo cobrarán más de 4,6 millones de personas.

“Mejorar la calidad de vida es reconstruir la Argentina”, afirmó la directora de la Anses, Fernanda Raverta, junto a Alberto Fernandez en el acto donde anunciaron que el bono de fin de año para jubilados y jubiladas será de hasta 8 mil pesos. A su vez, se celebró la jubilación por tareas de cuidado número 50.000 y de la jubilación anticipada número 2000. Estuvieron presentes el ministro de economía, Martín Guzmán, y jubilados y jubiladas destinatarios de las políticas previsionales impulsadas por el Gobierno.

“A todos los que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 van a recibir un bono de 8000 pesos para que pasen una buena navidad y un buen fin de año”, anunció Alberto Fernandez en el Museo del Bicentenario.

El bono se pagará entre el 20 y 23 de diciembre según terminación de DNI, y será de 8.000 pesos para las jubilaciones y pensiones de hasta 29.062 pesos, en tanto, aquellos que tengan ingresos previsionales entre un haber de 29.062 pesos y 37.062 pesos, recibirán la diferencia hasta completar este último monto. Por dar un ejemplo, un jubilado que gana 30 mil pesos de haber cobrará 7.062 pesos de bono.

El bono de fin de año alcanzará a 4,6 millones de jubilados y pensionados. La medida impactará en los ingresos del 63 por ciento de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de los titulares de las pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se pagará antes de la navidad, según terminación de DNI. Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0,1 y 2 lo cobrarán el día 20/12; los documentos terminados en 3,4 y 5, el día 21/12; los finalizados en 6 y 7, el día 22/12, y los terminados en 8 y 9, el día 23/12.

Raverta dio inicio al acto recordando que cuando asumió el actual Gobierno la jubilación mínima era de 14 mil pesos, frente a los 29.061 pesos actuales. «Entonces construimos una nueva fórmula de movilidad que nos permitió actualizar los haberes trimestralmente para poder ganarle a la inflación. No solo los jubilados le ganaron a la inflación, sino que esta nueva fórmula permitió ganarle en 3 o 4 puntos porcentuales a la fórmula del gobierno anterior. 52,7 fue el aumento de este año”, expresó la directora de la Anses. Con la fórmula del gobierno de Mauricio Macri, las jubilaciones hubieran trepado 48,6 por ciento en 2021.

El nuevo bono se suma a los tres anteriores que se otorgaron a lo largo del año: en abril y mayo, por 1500 pesos cada uno, y en agosto, por 5000 pesos.

Con respecto a los dos decretos que se firmaron durante el gobierno de Fernandez para ampliar la jubilación, Raverta expresó que “ese objetivo de universalizar el derecho a la jubilación lo cumplimos con dos decretos. Uno fue la jubilación por aportes de tarea de cuidado que reconoce el esfuerzo de la madres argentinas y la jubilación anticipada para aquellos que perdieron el trabajo durante el gobierno de Macri».

Por su parte, Fernandez mencionó respecto a las políticas celebradas durante el acto que «hay muchos hombres y mujeres que han perdido su trabajo en condiciones económicas adversas y que les ha costado mucho recuperarlo, entonces allí debemos cubrir desde el Estado esas necesidades». Explicó que no se trata de un «privilegio» sino de un «derecho» para quienes «han trabajado toda la vida y hacia el final por razones ajenas a ellos perdieron su trabajo», en relación a la crisis económica agravada por «malas decisiones en políticas públicas» durante el gobierno de Cambiemos.

Además, reflexionó que “no es posible que en un momento en que la Argentina crece más del 10 por ciento, ese crecimiento no llegue a todos por igual”, porque “si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento. Si el crecimiento es igualitario, tiene sentido el crecimiento”.

El presidente cerró el acto recordando que si bien es cierto que se pasó de una jubilación mínima de 14.000 a una de 29.000 no se encuentra conforme. “Soy consciente que eso sigue siendo poca plata y necesitamos ir mejorando el ingreso. Les pido que tengan plena seguridad que vamos a seguir trabajando para que el ingreso de los jubilados sea digno, para que les permita vivir con tranquilidad”, expresó Fernandez. Luego de anunciar el bono, el primer mandatario concluyó que «esto es lo que les corresponde y es lo que podemos hacer despues de dos años muy difíciles».