Sergio Kun Agüero anunció su retiro entre lágrimas: «He decidido dejar de jugar al fútbol profesional»

El argentino Sergio «Kun» Agüero, visiblemente emocionado, anunció este miércoles su retiro de la actividad profesional a los 33 años, debido al problema cardíaco que padece y, si bien dijo que «es un momento muy duro», señaló estar «muy feliz» por la decisión que tomó.

«He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé porque primero está mi salud», señaló en una conferencia de prensa que brindó en el Camp Nou del Barcelona.

Asimismo, añadió: «Ya sabemos por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de

los médicos, hice todo lo posible para ver si había una esperanza, pero no había mucha».

«Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Desde los cinco años que he tocado una pelota mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa y quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético Madrid que apostaron por mí, a la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien», indicó, ante la mirada de Pep Guardiola, su último DT en el conjunto inglés.

En ese sentido continuó: «A la gente del Barça, cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo fue increíble. Sabía que venía a uno de los mejores del mundo, me trataron muy bien. Y claramente quiero agradecerle a la Selección argentina, que es lo que más amo».

«Agradecer a los que están acá, a mi familia, a las personas que trabajaron conmigo. También a mis compañeros de Independiente, a los del Barça. Gracias a los que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta, feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero sé que tengo mucha gente que quiere lo mejor para mí», aseveró.

Tras los dichos de Agüero, quien estuvo acompañado por Joan Laporta, el Barcelona lo homenajeó con un video en el cual resumió su carrera como jugador profesional. «Nos hemos quedado con ganas de más», reconoció.

«Estoy a tu lado, pero ya sabes que es como si estuvieran los representantes del Atlético, del City, de Independiente. También ha venido el cónsul de Argentina en representación de tu país. Sergio creo que ya lo dice el vídeo, nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta. Tienes nuestro apoyo, has sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador. Lo que has sembrado, que ha sido mucho no solo por tu fútbol, sino por tu forma de ser, lo vimos desde el primer día en el Barça. Nos habría gustado que hubieras llegado antes. Vas a recibir ahora los frutos en esta nueva etapa. Te mereces lo mejor», dijo Laporta.

Luego, el «Kun» indicó: «Me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica los médicos me llamaron para decirme que había una gran posibilidad que no pudiera seguir».

«Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil. Ya lo venía procesando por lo que me decía el médico y cuando me llamaron para decirme que era definitivo tardé unos días en procesarlo, aún tenía esperanzas en mi cabeza. Ahora estoy bien, pero fue difícil», aseveró.

Además dijo que haber estado en el Barcelona «fue un regalo», tras lo cual expresó: «Las cosas pasan por algo y obviamente le deseo lo mejor al Barcelona y a los compañeros. Son gente muy joven que quiere aprender. Me voy muy contento por estos meses».

«Menos mal que me pasa ahora con 33 años y no de más chico. Por la carrera que hice estoy orgulloso, la verdad es que estoy muy feliz por lo que hice. Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo», manifestó.

Al hablar de su paso por la Selección argentina: «Fueron muchos momentos muy lindos. El último fue en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, fueron dos o tres partidos. Sentía que era lo que estábamos buscando hace años y se consiguió. Ahí fui muy feliz».

«Prefiero que la gente de afuera diga qué es lo que merezco o que pongan el nombre que quieran de toda mi carrera. No puedo decir, no soy quién. Está mal decir que soy un crack», culminó Agüero.