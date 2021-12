El Gobierno acordó un 50% de aumento para docentes y no docentes universitarios El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, resolvió incorporar un aumento salarial del 3% que se aplicará sobre los salarios de marzo 2021. También se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2500 para los docentes.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó una nueva mesa paritaria de seguimiento para docentes y no docentes universitarios, en la que se resolvió incorporar un aumento salarial del 3%. El mismo se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021, el cual obtendrá un incremento total del 50% este año.

De la reunión también participaron el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN. Además se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2500 para los docentes, que se suma al bono por conectividad de $2000 y $3000 para los no docentes.

Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación. Durante la reunión, el ministro de Educación nacional expresó que “en la universidad argentina hay mucho por hacer” y agregó: “el salario de las trabajadoras y los trabajadores es una prioridad. Estos acuerdos salariales son una posibilidad de hacer una universidad mejor y de honrar la labor de las y los docentes y no docentes para recomponer el salario”. Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, aseguró: «Sabemos del compromiso y del esfuerzo de cada una y cada uno de los trabajadores del sistema universitario, esta revisión paritaria da cuenta de nuestra preocupación por recomponer los salarios». En septiembre de este año, el Ministerio de Educación había acordado un aumento salarial del 12% con la siguiente distribución: un 6% en septiembre; un 2% en octubre de 2021, totalizando el incremento para dicho mes en un 7%; y un 4% en enero de 2022. Asimismo, en mayo se acordó un 8% retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.