Likes, ghosteo y sexting: la influencia de las redes sociales en los vínculos juveniles

«Lamentablemente ahora a los celos se le sumó el andar pendiente de a quién seguís o a quién le diste like. Mismo cuando no subís fotos con tu pareja, tus amigas te andan preguntando si está todo bien, como si no compartir tu relación por las redes sociales significara que no se está en un buen momento», aseguró a Télam Aldana Lapuente, de 17 años, que vive en el barrio porteño de Villa Pueyrredón.

Entre las formas de control, «en muchas relaciones se piden las contraseñas de las redes sociales de la pareja», aseguró Brenda Fraga, una joven de 19 años oriunda de Posadas, Misiones.

Mora Zaro, de 15 años, agregó que las redes «influyen muchísimo» en los vínculos y mostró su preocupación por la circulación de videos conocidos como «chismosos» donde se muestra cómo se revisa el celular de la pareja.

«Se graban mirando las conversaciones de WhatsApp o de Instagram, y encuentran chats con otra personas, como que le puso los cuernos. Están armados y son para llamar la atención, pero igualmente dejan una influencia muy grande a quienes después piensan que está bien tener esas acciones de desconfianza que llegan a ser muy violentas y posesivas», indicó la joven que vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a estas conductas, Nayla Procopio, psicóloga y coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), advirtió que generalmente se habla «de la violencia en las relaciones tomando formatos tradicionales de una pareja formal y ahora hay otros matices que no son un noviazgo, quizás hablamos de dos personas que ni siquiera se conocen o que se vieron una sola vez pero después el vínculo sigue por redes sociales».

La especialista aseguró que en las plataformas «se generan compromisos por más que no haya una relación de lo presencial y también entran en juego la violencia y hay toda una parte de la violencia psicológica que es muy fuerte», y destacó como una práctica habitual el «ghostear».

El término proviene del sustantivo en inglés «ghost» que significa «fantasma» y hace referencia al hecho de terminar una relación sin dar explicaciones, desapareciendo de un día para el otro.

Procopio explicó que se habla de la importancia de la responsabilidad afectiva y «sabemos que no hay que ghostear», pero este imperativo «esconde otra cara que es compleja: ¿qué hacemos cuando el varón no acepta que no querés seguir la relación?».

«Ahí hay una cuestión de violencia básica del varón que empieza a insistir y por no ghostear muchas chicas quedan a merced», detalló la psicóloga, y subrayó que «a veces sí es necesario el ghosteo si la persona no entiende que no».

Otra problemática que se incrementó durante la pandemia fue la exigencia de pedidos de fotos íntimas, llamadas «nudes» y situaciones de extorsión, indicó Procopio.

«Son complejidades que se empiezan a dar en la fusión de vínculos entre lo digital y el cara a cara», agregó, y remarcó la importancia de brindar a través de la Educación Sexual Integral herramientas a las jóvenes para afrontar estas situaciones.