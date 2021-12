Kicillof relanza su gestión: Sileoni a Educación y nuevos ministerios

El gobernador Axel Kicillof termina de pulir por estas horas los cambios que introducirá en su gabinete para relanzar su gestión de cara al 10 de diciembre. Ya está confirmado que creará dos nuevos ministerios el de Cultura y el de Ambiente, adonde recalarán la diputada provincial Florencia Saintout, y la legisladora nacional, Daniela Vilar, respectivamente. En tanto, también habría un cambio aunque de nombre en la Dirección General de Cultura y Educación, donde desembarcaría el ex ministro Alberto Sileoni en reemplazo de Agustina Vila.

Tras el resultado de las elecciones, Kicillof avanzó con la idea de relanzar su gobierno de cara a lo que será el último tramo de su mandato. Las modificaciones están en este marco y buscan oxigenar y potenciar la gestión para la postpandemia. Los anuncios formales podrían llegar esta misma semana.

En el gobierno confirmaron que Kicillof trabaja en la creación de dos nuevas áreas, en línea con lo que venían reclamando los intendentes peronistas tras la remontada del 14 de noviembre. Por un lado, crearía el Ministerio de Cultura y por otro el de Medio Ambiente. Estos cambios deben pasar por la Legislatura ya que implican una reforma a la ley de Ministerios actual.

Cultura forma parte hoy del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación tecnológica. En este caso, Kicillof analizar reflotar el Instituto Cultural que existió hasta la gestión de María Eugenia Vidal, y podría hacerlo por decreto. Según confirmaron fuentes oficiales, al frente de esta nueva cartera estará la diputada provincial del Frente de Todos, Florencia Saintout, quien termina su mandato esta semana.

Ambiente, por su parte, será una cartera nueva. Actualmente existe el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). La candidata firme para estar al frente de ese ministerio es la diputada nacional del FdT, Daniela Vilar, quien viene hace tiempo trabajando en temas de medio ambiente.

En el marco de estos cambios también se daría el desembarco de Alberto Sileoni en Educación, y en reemplazo de Agustina Vila. La funcionaria, que pertenece al riñón de Kicillof, viene siendo cuestionada hace tiempo tanto por los intendentes del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio debido a la cantidad de días de clases presenciales que se perdieron en la pandemia. Los rumores acerca de su reemplazo crecieron tras la derrota en las PASO. Vila, no obstante, pasaría a ocupar otro rol dentro del gabinete provincial.

Sileoni, quien fue ministro de Educación durante la gestión de Cristina Kirchner entre 2015 y 2019, fue convocado para ponerse al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, según confirmaron distintas fuentes de su entorno. Ese cargo es designado con acuerdo del Senado bonaerense, es decir que antes Kicillof debe enviar el pliego con su postulación a la Comisión de Acuerdos de la cámara alta para que lo trate y lo apruebe. Recién entonces se trata en el recinto, donde a partir del 10 de diciembre oficialismo y oposición quedarán empatados con 23 senadores cada uno.

En la Gobernación, no obstante, hay silencio sobre el ingreso de Sileoni y, de hecho, el pliego aún no fue enviado al Senado. Kicillof sostuvo en la conferencia epidemiológica en la que anunció el pase sanitario obligatorio que “de cualquier cambio que ocurra se van a enterar en el momento oportuno”. Ese mismo argumento repitieron desde su entorno sin confirmar pero tampoco descartar el reemplazo de Vila. La ministra, no obstante, no dejaría el gabinete sino que pasaría a ocupar otro rol dentro del equipo.

Sileoni, quien tiene una excelente relación con el actual ministro de Educación Nacional, Jaime Perczyk, ya formó parte de la gestión educativa bonaerense durante la gestión de Felipe Solá. Fue subsecretario de Educación y también Director de Educación Secundaria cuando el director general de Cultura y Educación era Mario Oporto.

Los cambios, que están terminando de cerrarse, forman parte de la negociación frenética que se da por estas horas en torno también al recambio legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde también se definen las nuevas autoridades tanto en el bloque como en la estructura de las cámaras. En este sentido, en las últimas horas se rumoreó que el diputado provincial electo Mariano Cascallares podría asumir al frente del Ministerio de Trabajo bonaerense. Su salida de la Legislatura habilitaría el ingreso de Facundo Tignanelli, el actual presidente de la bancada del FdT, quien sigue en la lista por la Tercera Sección electoral y no logró ser reelecto el 14 de noviembre.

Fuente: Jorgelina Naveiro