Está enferma, cultiva cannabis y la detuvieron en Gonnet como a una narco

Edith Bernstein (59) es odontóloga, vive en Gonnet y desde que la diagnosticaron con fibromialgia empezó a cultivar cannabis para producir su propia medicina. Ese camino la llevó a vincularse con médicos y especialistas de la Región y del país, con quienes actualmente trabaja para diseñar aceites con cepas y dosis específicas destinadas a cada patología.

Este miércoles 1 de diciembre por la mañana, cuando volvía de caminar por la mañana, se encontró con un camión de Prefectura Naval en la puerta de su casa y una partida de agentes con itakas que empezaron a gritar: «¡Una femenina!». «Pregunté qué pasaba, jamás me imaginé que sería esto, a ese punto mi convicción», contó la mujer.

Y relató: «Me hicieron entrar y me sacaron el celular, apuntándome. Rompieron la puerta de las dos entradas, de acceso a la casa y al galpón. Me leyeron un acta diciéndome por lo que estaba acusada: narcotráfico. Y que me iban a hacer el allanamiento. Me sentaron en una silla y no me dejaron moverme. Estuvieron 12 horas allanando todo, me desarmaron el indoor, se llevaron todo el material vegetal, bolsas con pedazos de planta. El vaporizador, que lo uso yo para mis crisis, no se lo llevaron. No tienen ni idea, son absolutamente ignorantes en el tema. Se llevaron los fracos con los elaborados que tenía tipificados. Se llevaron todo, no dejaron ni una botellita de 30 ml para mí«, contó Bernstein.

En el medio se descompensó, le negaron tomar su medicación a base de cannabis; «a gatas me dejaron tomar medio clonazepam porque estaba en un ataque de pánico. Solo me dejaron tomar un vaso de agua, hasta me acompañaban al baño. Jamás viví una cosa semejante«, aseguró la odontóloga, que suele difundir en sus redes sociales su participación como invitada a disertaciones, charlas y hasta investigaciones sobre cannabis medicinal.

La imagen difundida por las autoridades tras el operativo La imagen difundida por las autoridades tras el operativo

Pasadas 12 horas, cerca de las 20, cerraron el acta. «Agarraron al vinero de al lado de mi casa que consume mi aceite y me recontra conoce, se solidarizó conmigo, me quiso tranquilizar. Les pedí que dejaran que venga mi hijo o mi mamá. Pedí hablar con el juez, pero no me dejaron. Me llevaron en el camión junto con todo lo que secuestraron. Eran todos jóvenes, y me maltrataban, me llamaban a silencio, me amenazaban con poner cosas en el acta si yo hablaba ‘de más’. Mi hijo no pudo subir así que me siguió en auto hasta Capital«, a un establecimiento donde le realizaron la averiguación de antecedentes.

«Después me llevaron a Sanidad, donde me hicieron desnudar delante de un médico y una médica para revisarme mis partes íntimas. Finalmente, Bernstein permaneció toda la noche sentada en una silla en la Guardia de Prefectura Naval, esperando que «salieran sus antecedentes», lo que finalmente ocurrió a las 6.30 de la mañana del jueves.

Bernstein contó que «hubo una irregularidad más y es que no me dejaron un acta acá con todo lo que se llevaron; si bien hubo testigos y tuvieron que firmar. Lo único que me dieron cuando me devolvieron el documento es el número de la causa, que viene del 2019, y la carátula: un NN denunciando infracción a la ley de Drogas, (Ley 23.737) con intervención en el Juzgado Federal N 4 a cargo de Ariel Oscar Lijo, secretaría 7, Comodoro Py, a cargo del dr Diego Alejandro Arce«, explicó.

La mujer aclaró que Prefectura se llevó dinero que tenía ahorrado y que nada tenía que ver con la presunta comercialización de aceites: «En un cajón yo tenía 19 mil pesos y algunos dólares que mi hijo trajo después de trabajar en el exterior. Se llevaron todo. Es más, pusieron todo en el piso para una foto, con los frasquitos y prospectos», recordó.

En los años que se dedica a hacer aceite «jamás vendí un cogollo», sostuvo Bernstein, a pesar de trabajar con cepas muy específicas, destinadas a la investigación conjunta con otros profesionales de la salud o a la fabricación de aceite para otros pacientes. «Fui a Colombia a la Expo cannabis medicinal, estoy muy formada. Pienso por qué no van a los grandes narcos, a los que traspasan las fronteras. Yo trabajo con neurólogos, hace poco tomé un curso en Femeba sobre este tema. De casa se llevaron frasquitos con extractos para un biólogo, destinados a hacer una investigacion con mis extractos de cannabis y casos de cáncer», aseguró.

Mientras aguarda a que sus abogados puedan tomar vista de la causa, y así saber con más certeza a qué se enfrenta, Bernstein pidió que se sepa lo que le ocurrió para evitar que pueda pasarle a otros cultivadores. «Esto amerita un estado publico, se les fue la mano. Yo estoy muy comprometida con lo medicinal, me apasiona por mí y por la gente que usa mis elaborados. Ojalá haya un propósito después de todo esto», lamentó.