El oficialismo encausó la interna y evitó una fractura en el Senado Un grupo de senadores del interior había amenazado con formar un sub bloque dentro del FdT, pero no avanzó. Las jefaturas en ambas cámaras seguirán igual.

Tras los resultados electorales y a pocos días de que se modifique la composición de las Cámara de Diputados y del Senado, el oficialismo negocia cargos, comisiones y despachos. Los ojos están puestos en la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que durante todo diciembre tendrá un rol importante en el debate del Presupuesto 2022 y el Plan Plurianual que el gobierno prepara en el marco de las negociaciones con el FMI.

En las dos cámaras continuarán las mismas autoridades en los bloques: José Mayans renovará la presidencia en el Senado y la vice continuará siendo Anabel Fernández Sagasti. En el caso de Diputados, seguirán Máximo Kirchner al frente del espacio y lo secundará nuevamente Cecilia Moreau.

Si bien en las últimas horas surgieron versiones periodísticas de una posible conformación de un sub bloque en la Cámara Alta, fuentes del oficialismo refutaron los trascendidos. Aseguraron que no existe tal discusión dentro del espacio.

Lo cierto es que por los pasillos del Senado circuló el rumor de que un grupo de senadores peronistas amenazó con formar un sub bloque dentro del Frente de Todos. Estos representantes, que están buscando su lugar dentro del oficialismo son el correntino Carlos Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider, el jujeño Guillermo Snopeck y el salteño Sergio Leavy.

En el caso de Espínola y Snopeck, sus provincias están gobernadas por el radicalismo. No sería la primera vez que estos senadores se quieren dividir del kirchnerismo. En el año 2017, cuando Cristina Fernández asumió como senadora por la Provincia de Buenos Aires y armó el bloque de Unidad Ciudadana, ambos pasaron a formar parte de Argentina Federal. El espacio había sido armado por Miguel Pichetto (jefe de la bancada) y contaba con 25 integrantes. Entre ellos estaban José Alperovich, Carlos Caserio, Silvia García Larraburu, María Teresa González, Pedro Guastavino, Carlos Menem, Dalmacio Mera, Beatriz Mirkin, Omar Perotti, Rubén Uñac y el propio Mayans.

El salteño Leavy viene herido desde que el FdT decidió apoyar al gobernador de su provincia, Gustavo Saenz, enfrentado políticamente con el legislador. En el caso de Kueider, responde al gobernador peronista Gustavo Bordet, cuya relación con el gobierno es tirante.

El 9 de diciembre será la sesión preparatoria del Senado en la que jurarán los 24 senadores electos el 14 de noviembre. Ese día el peronismo dejará de tener quórum propio. Pasará de 41 legisladores a 35. Por esta razón, luego de un acuerdo parlamentario entre los presidentes de los dos bloques mayoritarios, Luis Naidenoff por Juntos por el Cambio y Mayans por el Frente de Todos, se definió que la previa se realizará en la última sesión, el 7 de diciembre, con la conformación actual en la que el FdT aprobará 116 DNU que avaló la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo con la ausencia de la oposición.

En la Cámara de Diputados, la jura de los 127 nuevos representantes será el martes 7.

El bloque del FdT pasará de 121 integrantes a 118 pero, según pudo saber Tiempo, “continuará de la misma manera”. Esto quiere decir que, en principio, no hay rumores de rupturas ni sub bloques, pese a que el presidente, Alberto Fernández, no contará con el apoyo de dos legisladores oficialistas que adelantaron que no acompañarán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de Juan Carlos Alderete –presidente de la Corriente Clasista y Combativa- y la salteña Verónica Caliva. En ese sentido, en declaraciones a la prensa, Alderete anticipó: “No voy a militar un ajuste nuevo para el pueblo, me estaría contradiciendo con lo que siempre he luchado. Mi postura será clara, voy a votar en contra”.

El Ejecutivo tiene un trabajo arduo para negociar el apoyo de lo que se cierre con el Fondo, que será acompañado por el plan plurianual. Sin estos dos diputados, se quedará con 116, por lo que necesitará 13 legisladores para llegar a la mayoría de 129. Si no estuviera el apoyo del interbloque de Juntos, Sergio Massa y Máximo tendrán que recurrir a los aliados de los partidos provinciales de Río Negro, Misiones y Neuquén, y los cordobeses del gobernador Juan Schiaretti. «

Secco, líder del Frente Grande

Este sábado, el Frente Grande –integrante del Frente de Todos– celebró su asamblea nacional en el barrio porteño de Balvanera, de la que resultó reelecto como presidente Mario Secco, intendente de Ensenada. El acto contó con la presencia de Wado de Pedro y designó en una de sus cuatro vicepresidencias al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Secco admitió diferencias con otros de los sectores del FdT, al tiempo que aclaró que “esas diferencias son pequeñas”.

Por: Verónica Benaim