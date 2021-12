Débora Giorgi se fue de la Secretaría de Comercio A diferencia del otro subsecretario de la oficina y del propio Roberto Feletti, Giorgi todavía no tenía su designación firmada por parte de Presidencia.

Débora Giorgi renunció a su puesto en la secretaría de Comercio Interior, en donde se desempeñaba como mano derecha del Secretario Roberto Feletti. Si bien Giorgi todavía no ejercía formalmente ya que no tenía el nombramiento, desde el comienzo de la gestión de Feletti venía participando en todas las reuniones con representantes del sector supermercadista y de las industrias en el marco del plan oficial de incrementar el control sobre los precios.

Fuentes cercanas a Giorgi explican que «ella vino a trabajar y a integrar el equipo con el objetivo de desarrollar y consolidar una política de precios sustentable. Lo cierto es que a 52 días de haber asumido, el decreto presidencial con su designación no fue firmado, entendemos que por presión de Kulfas. Se cansó y acordamos que se fuera». A diferencia de la situación de Giorgi, ya había salido el nombramiento de Roberto Feletti y del otro subsecretario de la oficina, el economista Antonio Mezmezian.

Otras fuentes oficiales recuerdan que la no designación de Giorgi «fue puramente una decisión del Presidente. En realidad, no renunció porque nunca fue designada y no fue designada por decisión de Alberto». Sin embargo, se comenta que en Comercio «se venían tomando decisiones sin consulta previa» con el ministro Kulfas. La agencia Télam difundió que Giorgi «colaboró en la etapa inicial para afirmar el equipo de Comercio Interior, pero nunca se formalizó su nombramiento».

Lo cierto es que la salida de Giorgi es un traspié para el propio Feletti. El cimbronazo se da en un área que es responsable de atacar uno de los principales problemas de la macroeconomía del país, como es la inflación y da cuenta de los inconvenientes de coordinación al interior de la coalición de gobierno.

Desde el sector supermercadista, interlocutor usual de la Secretaría, comentan que «nos enteramos de la novedad por los medios de comunicación, no se esperaba, más allá de que era sabido que no había buena relación con Kulfas».

Hace apenas un mes y medio, Débora Giorgi volvía al Gobierno nacional luego de seis años de desempeño en la Secretaría de Producción del Municipio de La Matanza, en donde Feletti era ministro de Hacienda. Giorgi fue ministra de Industria entre 2008 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Antes de su paso por el gabinete nacional, Giorgi fue ministra de producción de la provincia de Buenos Aires (2005-2008) bajo las gobernaciones de Felipe Sola y Daniel Scioli. En el sector privado, Giorgi trabajó para la Unión Industrial Argentina (UIA).

La salida de Giorgi se da en un escenario muy delicado en materia de precios. Según estimaciones privadas, la inflación cerraría el año algo por encima del 50 por ciento y se esperan meses por delante de mucha presión a raíz del aumento en el ritmo de devaluación de la moneda junto a los incrementos de precios en naftas y servicios públicos para contener el déficit fiscal, que está en la mira del acuerdo con el FMI.

La tensión en el Ministerio de Desarrollo Productivo había quedado al descubierto días atrás, cuando Kulfas se refirió a la idea de Feletti sobre subir retenciones a la carne. «Feletti lo que dijo el domingo en una entrevista es que estaba analizando opciones. Estaba teorizando. A lo mejor tuvo una actitud que no es la más indicada. Al ser un funcionario, eso de pensar en voz alta no es lo más apropiado. No hay ninguna decisión tomada al respecto», dijo el ministro.

En su breve paso por Comercio Interior, Giorgi gestionó junto a Feletti el lanzamiento del nuevo congelamiento de precios de productos básicos hasta el 7 de enero, así como también el freno a los aumentos en los medicamentos hasta esa misma fecha. Por estos días, uno de los temas en debate es qué hacer con el precio de la carne, que se volvió a acelerar luego de pasar un breve lapso sin aumentos.