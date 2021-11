Vélez, con un gol de Pratto, le ganó a Argentinos y quedó a un paso de la Libertadores El "Fortín" le ganó por 2 a 0 al "Pincha", en uno de los duelos de la jornada 22 del torneo de Primera División. Lautaro Gianetti abrió la cuenta en el equipo de Mauricio Pellegrino , al que se sumó el ex River.

Vélez Sarsfield se puso este martes «al lado» de la Copa Libertadores 2022 al vencer como local a Argentinos Juniors, que así vio ralentizadas sus chances de acceder a la Sudamericana del año próximo, por 2 a 0 en Liniers, en partido correspondiente a la 22da. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se planteó entre dos equipos que pugnan por lugares en las distintas copas internacionales, uno más cómodo como Vélez con la Libertadores y otro más apretado como Argentinos con la Sudamericana.

Dentro de ese contexto los de Liniers sabían que con un punto, considerando las grandes posibilidades de que River plate sea campeón el próximo jueves, estaban en la Libertadores del año próximo, mientras que para Argentinos la situación era más compleja.

Es que al arrancar el partido Argentinos estaba a cuatro puntos de Defensa y Justicia, el último que está ingresando a la Sudamericana 2022 con el mismo puntaje que Gimnasia y Esgrima La Plata pero con mejor diferencia de gol.

Dos puntos por debajo de los de Florencio Varela y los platenses se ubica Racing, por lo que aun con el mencionado probabilísimo título de River y si Boca Juniors «se va» de la Sudamericana hacia la Libertadores si gana la Copa Argentina, se desocupa un espacio que en las últimas tres fechas que le faltarán al certamen después del jueves, desatarán una pugna entre todos los mencionados para no quedarse con las manos vacías en 2022.

El primer tiempo se consumió por eso en un tren de especulaciones que no le hizo para nada bien al espectáculo ni tampoco a las perspectivas de ambos en el corto plazo.

En la segunda mitad la cuestión cambió, porque impelido por las circunstancias Argentinos fue en busca de los tres puntos, y como todo equipo de Gabriel Milito eso lo hace de la única manera que sabe, que es jugando bien con la pelota al pie, lo que redundó en beneficio del desarrollo del cotejo.

Pero sobre la media hora y cuando los de La Paternal se acercaban al arco de Lucas Hoyos, el capitán de la visita, Miguel Torrén, protestó con vehemencia una falta que le adjudicaron a él con tarjeta amarilla y todo cuando en realidad se la había cometido su rival, el ingresado Juan Martín Lucero, y al «´pechar» al árbitro Hernán Mastrángelo éste le mostró la roja.

Inmediatamente se produjo el debut de Lucas Pratto en su retorno al «Fortín» y en la jugada siguiente un centro al medio del área de Argentinos donde debía estar defendiendo Torrén fue conectado de cabeza por Lautaro Gianetti para empezar a encaminar la victoria de su equipo.

Pero el broche de oro llegaría en el tercer minuto de descuento, cuando Luca Orellano frotó la lámpara y abrió el balón para Lucero, que tocó al medio para que Pratto, casi cayéndose, puso el segundo y definitivo tanto del encuentro.

El «Oso» Pratto, que el 6 de diciembre de 2014 jugó por última vez con la «V» azulada y el

29 de noviembre de ese año hizo el último doblete ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, terminó convirtiéndose en la gran atracción de la noche feliz del hincha de Vélez en Liniers.

«Le quiero agradecer a este club después que me dejaron tirado en varios lugares. Ellos me abrieron las puertas no por lo que gané sino por mi», dijo Pratto antes de retirarse presuroso a los vestuarios para, como dijo él, «no empezar a llorar».

Y así la elipse se cerró después de un arranque de partido a toda emoción por el homenaje a Diego Maradona, ya que el jueves se cumplirá el primer aniversario de su fallecimiento y por eso, más allá de las formaciones de ambos equipos y el aplauso de todo el estadio, los jugadores de Argentinos salieron con una camiseta con su apellido en el pecho.