Monzó arma un bloque propio en Diputados, aunque dentro de Juntos por el Cambio El ex presidente de la Cámara baja estará acompañado por la líder del GEN, Margarita Stolbizer. También el bonaerense Sebastián García de Luca y el tucumano Domingo Amaya. Diálogo y moderación es la apuesta de Monzó para esta nueva etapa.

Sin sacar los pies del plato de Juntos por el Cambio, el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó está armando un nuevo bloque, con perfil propio, que por el momento tiene cuatro integrantes, entre los cuales se destaca la líder del GEN, Margarita Stolbizer. Además estarán Sebastián García de Luca, un dirigente bonaerense del riñón de Monzó, y el tucumano Domingo Amaya.

Hubo intentos del ex presidente de la Cámara baja para sumar al diputado nacional electo por Entre Ríos Rogelio Frigerio, pero el ex ministro de Interior de Cambiemos habría desistido ya que no quiere despegarse del PRO por el apoyo que le dio el partido amarillo en la elección que acaba de ganar en su provincia.

Tampoco se integraría el fueguino Federico Frigerio, primo del ex ministro, ni el entrerriano Gustavo Heyn, ambos allegados a Frigerio.

El ex ministro, que terminó su relación con Mauricio Macri en muy malos términos, y fue destratado públicamente por el ex presidente, fue uno de los grandes ganadores de la elección del 14 de noviembre al obtener el 52% de los votos en un distrito donde venía imponiéndose el peronismo.

Monzó, quien preside el partido del Diálogo que formó tras su ruptura con el PRO, fue tercero en la lista que encabezaba el radical Facundo Manes y quedó noveno en la nómina integrada de Juntos por el Cambio que lideró Diego Santilli. Stolbizer, en tanto, fue cuarta en la lista de Manes y ocupó el puesto 12° en la boleta de Santilli que totalizó casi 40 puntos dos domingos atrás.

El perfil de esta nueva bancada opositora satélite de Juntos por el Cambio estará inspirada en la impronta que viene expresando Monzó hace años: una fuerza moderada, centrista, acuerdista, políticamente transversal y con vocación de diálogo con todos los sectores.

Chocará, en ese sentido, con el estilo de «los halcones» del PRO que tiene a Patricia Bullrich como conductora desde afuera del Congreso y que reúne en sus filas a hombres de la talla de Waldo Wolff y Fernando Iglesias, a los cuales se sumará Gerardo Milman y Hernán Lombardi.

La formación del nuevo bloque de Monzó, que aún no tiene un nombre definido, es parte de los reacomodamientos en la tropa opositora que se plasmarán en la nueva composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre.

Quedan pendientes de resolución varios interrogantes en Juntos por el Cambio, como por ejemplo quien será el próximo presidente del interbloque: cotiza en alza para el puesto el bonaerense Cristian Ritondo en reemplazo del cordobés Mario Negri.

La otra opción es que el radical permanezca en el cargo que viene desempeñando hace años, una alternativa que apoya la Coalición Cívica de Elisa Carrió.