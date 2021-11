El ranking municipal de votos

La Matanza, Quilmes y Lomas de Zamora fueron los distritos del Conurbano bonaerense que más votos aportaron para dar vuelta el resultado de las PASO y acercarse a un empate con la oposición. Son los municipios que corresponden a la vicegobernadora, a una importante dirigente de La Cámpora y al nuevo jefe de gabinete de la gobernación.

Esos y otros distritos del Conurbano sur confluyeron en que el Frente de Todos (FdT) superara en la Tercera Sección Electoral en 12,27% a la lista de Juntos.

El aporte de la zona norte se acercó más a la paridad, ya que en la Primera Sección la diferencia fue de sólo 0,74% por debajo de Juntos.

El concepto de empate está avalado por la cantidad de diputados que ingresará cada fuerza: 15 y 15; seguidos por Avanza Libertad, con tres, y el Frente de Izquierda, con dos, siempre de acuerdo al escrutinio provisorio.

La diferencia entre Juntos (3.480.298 votos) y el FdT (3.368.310) es de 111.988 voluntades. Esa brecha equivale a menos de lo recuperado en los cinco municipios que más trabajaron para el oficialismo.

En el distrito de Fernando Espinoza y Verónica Magario recuperaron más de 40.000 sufragios; en el de Mayra Mendoza, casi 24.000, y el de Martín Insaurralde, 22.000. Moreno y Merlo sumaron otros 40.000 votos entre ambos.

Las precisiones están en los cuadros, que fueron confeccionados a partir de comparar los sufragios efectivos para cada una de las seis boletas entre las PASO y la elección general. Luego se los ordenó en orden decreciente de acuerdo a la diferencia con su registro de septiembre.

Primero la Primera

La candidata a diputada del FdT se impuso en una decena de distritos de la Primera Sección, mientras que el de Juntos lo hizo en 14. Así, en términos porcentuales quedaron a menos de un punto:

Juntos 1.206.023 (39,17%)

FdT 1.183.361 (38,43%)

Avanza 247.860 (8,05%)

FIT 221.515 (7,19%)

Vamos 122.992 (3,99%)

+Valores 96.975 (3,14%)

Juntos también sumó votos respecto de las PASO. Como se aprecia en el cuadro, sólo decreció en Luján y San Miguel. Donde más recabó Diego Santilli en su competencia contra Victoria Tolosa Paz fue en Tigre, el distrito del presidente de la Cámara de Diputados.

Aunque Tigre también está entre los cinco distritos norteños de mejor desempeño del FdT junto con Pilar, Malvinas y los mencionados Merlo y Moreno. Sólo disminuyeron en Campana.

Tercera a fondo

La candidata a diputada del FdT se impuso en catorce de los diecinueve distritos, mientras que el de Juntos sólo ganó en Lanús, Lobos, Brandsen, Magdalena y Punta Indio.

FdT 1.386.610 (44,87%)

Juntos 1.007.401 (32,60%)

FIT 240.948 (7,79 %)

Avanza 220.133 (7,12%)

Vamos 134.876 (4,36%)

+Valores 99.999 (3,23%)

Como se aprecia en el cuadro, el FdT de la Tercera creció en todos los distritos salvo Magdalena, donde perdió apenas 19 votos.

Fue en Quilmes donde Santilli tuvo su peor desempeño en comparación con las PASO, ya que no sólo no creció, como en todos los demás distritos (con la minúscula excepción de los siete votos de Punta Indio) sino que perdió un centenar y medio de sufragios. Esto es algo que no se corresponde con el apoyo a la lista seccional para la provincia, encabezada por el ex intendente Martiniano Molina, que cosechó 134.342 votos contra 130.873 de septiembre, un incremento de tres millares y medio. No obstante, no le alcanzó para ganarle a Mariano Cascallares. ¿Un sector radical propició esos 3,5 millares de cortes de boleta?

Semifinalistas

En la zona norte, la tercera fuerza fue la derechista Avanza Libertad, que gana un diputado más que el FIT porque en La Matanza recuperó 20.000 votos, más otros 10.000 en Lomas (donde quedaron terceros) y una cifra cercana en Brown.

En la Primera Sección Electoral, el FIT sólo consiguió el tercer puesto en cuatro distritos.

En la zona sur, el Frente de Izquierda y Trabajadores sí se ubicó en el tercer lugar, ya que se impuso en una docena de los 19 distritos. Sólo en La Matanza llegó a sumar 18.000 votos más que en las PASO. En Varela, su 8,30% lo deja muy cerca del 8,33% necesario para ingresar al Concejo Deliberante.

Afuera

La evangelista Cynthia Hotton creció en todos los distritos (salvo en Suipacha, donde perdió 31 votos que puede recuperar en el recuento definitivo). En una decena de ciudades del sur, y otras tantas del norte, llegó a duplicar lo obtenido en las PASO. Triplicó en Ensenada, Lobos, Punta Indio, Campana, José C. Paz, Las Heras, Navarro. Cuadruplicó en Luján. Nada de eso le alcanzó para acariciar una banca.

Esta es la comparación entre su espacio y el de Florencio Randazzo (Vamos) en la Primera Sección:

Peor le fue a Randazzo. Aunque obtuvo más acompañamiento que Hotton, su desempeño cayó respecto de sus propias marcas de septiembre. Perdió votos en Ensenada, Varela, Lobos, P. Perón y San Vicente (de la Tercera) además de Hurlingham, Malvinas, Marcos Paz, Navarro y Suipacha (en la Primera). En ninguna de estas zonas su espacio Vamos llegó a lo mínimo necesario para aspirar a una banca.

Varela había sido uno de los distritos donde tuvo defecciones de militantes que no quisieron compartir la lista con Mirta Rojas, una candidata acusada en sede judicial de haber integrado una banda de políticos que violaba a menores. Allí perdieron más de un millar y medio de votos. En Lomas, donde también tuvieron defecciones, apenas crecieron en 600 sufragios, la mitad de lo que sumó en su Berazategui el primer postulante provincial, Nicolás Terrera.

Nota: Todos los cuadros son de confección propia a partir de los datos oficiales subidos a las aplicaciones estatales:

Consulta de Escrutinio (padron.gob.ar) con los datos de septiembre.

Resultados: Buenos Aires, Buenos Air | Elecciones Generales con los provisorios de noviembre.

Por: ALBERTO MOYA