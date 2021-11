Falcioni y su continuidad en Independiente: «Ningún candidato me llamó»

El entrenador de Independiente, Julio César Falcioni, se refirió hoy a su continuidad en el club más allá de diciembre, cuando se llevarán a cabo las elecciones en el «Rojo», y aseguró que no lo llamó ninguno de los candidatos para saber qué será de su futuro.

«No me llamó ningún candidato, pero tampoco me corresponde a mí opinar ni participar de alguna situación que me aleje del día a día con mis jugadores», dijo el DT del elenco de Avellaneda en conferencia de prensa.

Y agregó: «No me toca ni hablar ni decidir ahora sobre lo que pueda llegar a ser el próximo mercado de pases. No me puedo aventurar a un futuro, no sé que pasará en las elecciones, yo tengo un contrato firmado».

Además del vínculo del DT, en diciembre también se vencen los de los futbolistas Sebastián Sosa, Ezequiel Muñoz, Lucas Rodríguez, Jonathan Herrera y Fabricio Bustos.

«En lo personal, todos los jugadores están preocupados por su futuro. Eso es decisión de ellos y de la dirigencia, la mejor manera de tener continuidad es jugando y jugando bien, hay que seguir trabajando», manifestó Falcioni.

En ese sentido, continuó: «Les digo que se abstraigan de lo que pueda ocurrir después del torneo. Estuvimos trabajando en la parte física y táctica, tratando de seguir mejorando día a día».

«Muchos juveniles han jugado muchísimo en este tiempo y se han potenciado, eso nos llena de orgullo. Les hemos dado rodaje, minutos y consolidación. En política nunca nos metimos ni lo vamos a hacer», remarcó el director técnico.

Independiente se medirá este sábado a las 21:30 con Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 21 del torneo de la Liga Profesional, donde busca sellar su clasificación a la Copa Sudamericana 2022.