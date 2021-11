Los primeros resultados revelan una paridad en casi todo el país

ALBERTO FERNÁNDEZ YA ESTÁ EN EL BÚNKER DEL FRENTE DE TODOS

El presidente Alberto Fernández acaba de llegar al búnker del Frente de Todos, ubicado en en el Complejo Cultural «C», en Corrientes y Dorrego. Se espera que después de la difusión de los datos oficiales, el Presidente dé un discuso para hablarles a los votantes después de haber leído con cuidado el resultado del comicio.

CRISTINA KIRCHNER NO IRÁ AL BÚNKER DEL FRENTE DE TODOS

La vicepresidenta confirmó desde su cuenta de Twitter que no podrá asistir al búnker donde los candidatos oficialistas aguardarán los resultados de la elección. «Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio», indicó en relación a la intervención a la que fue sometida días atrás. «Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas», dijo por último Cristina Fernández de Kirchner.