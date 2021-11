En Bahía Blanca, con casi el 75% de las mesas escrutadas Juntos triunfa por más del 50% de los votos

Tras la oficialización de la victoria de Juntos en la ciudad, Adrián Jouglard, desde el bunker oficialista, manifestó su satisfacción por el triunfo.

“La verdad que contento, festejando la victoria, pero estamos esperando que se conozca el resultado final”, enfatizó.

“Los números de hoy son un respaldo a la gestión de Juntos en la ciudad y sobre todo a la intención de cambiar la forma de hacer política como la que tiene el kirchnerismo que la sociedad argentina ya no tolera más”, agregó.

Cabe mencionar que el actual secretario de Gobierno será el próximo presidente del Honorable Concejo Deliberante, en reemplazo de Fernando Compagnoni.

LA PALABRA DE LORENZO NATALI

“Los números finales no los tengo, sé que hay buenos resultados por todos lados y que se mejoraron las cifras de las PASO que ya eran buenas, pero no quiero tirar cifras sin un sustento de realidad”, dijo el locutor al ingresar al recinto partidario del oficialismo local.

Natali exhibió su orgullo por el triunfo y exhibió sus intenciones de “estar a la altura de las circunstancias”.

Sobre las razones de un nuevo éxito en las urnas, el histórico animador lo atribuyó “fundamentalmente a un descontento” del electorado.

“La gente me dice que no cambie, que siga siendo el mismo, que la ayude y que no olvide que soy de Bahía. No quiero ser despectivo con los adversarios de ocasión y esto demuestra lo cansada que estaba la gente de los gobernantes actuales”, señaló.

Consultado de esta nueva tarea que le tocará ejercer por fuerza la de radiofonía, Natali concluyó: “La estela residual del día de hoy se va a mantener por tres días y después sí por fin ponernos a trabajar que es lo que queremos porque la campaña se hizo muy larga”.