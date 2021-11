Alberto Fernández: «Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno»

El presidente Alberto Fernández compartió un mensaje tras los resultados de la elección, y aseguró que «se abre una etapa nueva para nuestro país» en lo que será «la segunda parte del Gobierno».

«Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país, que estuvo marcada por dos crisis: una la crisis económica heredada del gobierno anterior, otra la crisis sanitaria, provocada por una cruel pandemia que poco a poco vamos superando. Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y sé que necesitamos un horizonte. Tenemos derecho a la esperanza», enfatizó.

En relación al trabajo realizado desde las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hasta la fecha, reveló: «Hablé y escuché a centenares de personas. Todos y todas necesitan más certidumbres, saber que cada día, cada mes estaremos un poco mejor, saber que después de tanto dolor podremos ir organizando nuestras vidas, estoy seguro que lo vamos a conseguir».

Por otro lado, el mandatario subrayó que «Argentina, aún en el marco de estas dificultades, viene avanzando y lo seguirá haciendo» y planteó los ejes centrales de los próximos dos años: la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo. Más adelante puntualizó que se debe dar «en el marco de un diálogo constructivo que le dé potencia y mejor calidad a nuestra vida en democracia».

Sobre la situación económica, detalló que «la economía está creciendo alrededor del 9 por ciento este año» y que «a inicios del año próximo el PBI habrá recuperado lo perdido el año pasado».

«A principios del año próximo, la producción industrial no solo habrá recuperado lo perdido en 2020, sino que también se habrá repuesto de los daños causados por las crisis económicas y financieras de 2018 y 2019», agregó.

Asimismo, remarcó que hoy se registran las exportaciones más altas en 8 años, y agregó que «la inversión este año crecerá alrededor del 30 por ciento» mientras que «la producción industrial sigue a la vanguardia de la recuperación».

El llamado al diálogo

De cara al escenario poselectoral, el jefe de Estado indicó que «en esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales» y que «si queremos resolver los desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos».

«A la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan, para acordar una agenda tan compartida como sea posible», apuntó.

Además, consideró que «una oposición responsable y abierta al diálogo, es una oposición patriótica» y añadió: «Nuestro pueblo necesita ese patriotismo. Precisamos que la relación entre el Gobierno y el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado, sea fructífera, por el interés general de nuestro país».

«La deuda es el escollo más grande que enfrentamos»

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió al tema de la deuda: «Es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el Gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica y de la construcción de un país con más equidad».

«Debemos enfrentar este desafío para reparar, en la medida de lo posible, el enorme daño que este endeudamiento ha provocado, y cuyas consecuencias pesarán sobre varias generaciones», advirtió.

Al referirse al tema, realizó un duro diagnóstico sobre la gestión de Mauricio Macri: «Cuando el modelo económico del anterior gobierno reveló ser un fracaso, en lugar de cambiar el rumbo, decidieron tomar esa deuda de 44 mil millones de dólares con un doble propósito: pagar la deuda insostenible que habían tomado con acreedores privados y permitirle la salida a capitales que habían ingresado solo para especular».

La inversión y la mirada hacia el futuro

En su exposición, Fernández dejó un mensaje sobre la necesidad de mirar hacia el futuro: «Hoy queremos mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante no debe conducirnos a un olvido que pueda significar un retroceso. Lo que queremos es avanzar y poder crecer como sociedad. Queremos promover la inversión productiva que genera empleo y asegurar así que la recuperación llegue a cada familia argentina».

«Este camino requiere, antes que nada, seguir impulsando el crecimiento del mercado interno. Y para ello, el Estado debe ser capaz de impulsar la demanda agregada. Eso es lo que ocurre cuando se invierte en obras públicas, en equipar y capacitar a nuestras fuerzas de seguridad; cuando se invierte en Ciencia y Tecnología, en Educación; en mejorar nuestros servicios de Salud, que tan importantes han sido para que pudiéramos sobrellevar el duro tiempo que nos tocó vivir», exclamó.

Al realizar aquel análisis, hizo hincapié en que «es necesario también seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto. Eso nos impediría cumplir nuestro sueño y nuestro compromiso de construir una sociedad inclusiva. Impediría darle continuidad a esta recuperación económica que estamos viviendo».

«El ajuste fue practicado repetidas veces en Argentina y solo profundizó la desigualdad y la pobreza. No es verdad que pueda construirse una Patria fuerte sobre la base del debilitamiento del Estado. Lo que nos hace falta es un Estado con fuerza y capacidad para poder invertir en aquello que permite un mayor desarrollo y creación de riqueza», resaltó.

También puso el foco en la importancia de «la promoción de la ciencia, de la salud y de la educación; la mejora del capital público, el fortalecimiento de la moneda y la sostenibilidad de la deuda» lo que sostuvo, «deben ser, de una vez y para siempre, políticas de Estado».

«Con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas».

Hacia el final, el mandatario dejó en claro que el camino no es el ajuste: «Siempre hay quienes buscan endulzar el oído con las supuestas bondades que ofrecen caminos de ajuste ya probados y fallidos. Son los mismos que alertan sobre los desastres que se avecinan si no seguimos esas recetas ya fracasadas. A quien diga que el problema con el Fondo Monetario Internacional puede ser resuelto en cinco minutos le digo que negociar no es obedecer».

«Quiero ser muy claro. Estoy seguro de que con ajuste no se logra ni siquiera ordenar las cuentas públicas. El superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, nunca del ajuste. Tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra Patria», declaró.

En la misma línea, habló de la importancia de ·transitar un camino responsable y constructivo para resolver los problemas y desafíos que enfrentamos, involucrándonos con la comunidad internacional de la que formamos parte de una manera que la fortalezca y que nos fortalezca».

El acuerdo con el FMI y un Plan plurianual

Para concluir, el Presidente expuso las prioridades en relación al FMI: «En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como ésta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir por el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario».

«Es por ello, que quiero anunciar que, en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el ‘Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable’. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente», adelantó.

Además, reveló que esta decisión «cuenta con el pleno aval del Frente de Todos y que «ha sido el fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y el gabinete de ministros y ministras».