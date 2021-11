¿La Legión de Cristo o Los millonarios de Cristo?

Durante seis décadas, se desarrolló un culto a la personalidad en torno al fundador del grupo. A los miembros de la Legión se les enseñó que Maciel era un «santo viviente». Su creación creció y se convirtió en una fuerza global al cultivar lazos con funcionarios del Vaticano, católicos muy ricos y luminarias republicanas conservadoras en los EE. UU. Como el fundador de Domino’s Pizza, Tom Monaghan, el exgobernador de Florida Jeb Bush y el exsenador Rick Santorum de Pensilvania.

Maciel se convirtió en «el mayor recaudador de fondos de la iglesia moderna» y «su mayor criminal», según Jason Berry, un periodista de investigación que profundizó en la Legión y su líder.

A principios de 1997, Berry y un reportero del Hartford Courant escribieron una historia de primera plana que exponía las décadas de depredación sexual de Maciel, informando que nueve hombres se habían presentado para acusarlo de abusar sexualmente de ellos cuando eran niños o jóvenes entrenando para ser sacerdotes.

Antes de que se publicara la historia, Berry informó más tarde, uno de los confidentes de Maciel, el reverendo Luis Garza, “viajó a las casas de la Legión en varios países para advertir del próximo artículo, alegando que estaría basado en mentiras y diciendo a los ‘legionarios’ que no leyeran el informe en caso de que vean una copia «.

En 2006, después de haber estado plagado durante años por acusaciones contra el fundador de la Legión, el Vaticano investigó cerca de 100 denuncias de abuso contra Maciel y lo sacó del ministerio con la orden de que adoptara una «vida de oración y penitencia».

Cuando Maciel murió en 2008, el escándalo no murió con él. Las revelaciones de que había engendrado varios hijos con diferentes mujeres, atrajeron una atención aún más negativa a la Legión de Cristo que fue vista cada vez más como un lastre para el Vaticano.

En medio de la inspección continua, la dirección de la orden pasó al reverendo Garza, conocido como arquitecto de sus complejas finanzas. Garza provenía de la familia que ha controlado el conglomerado Alfa de México durante décadas y se unió a la Legión después de graduarse de la Universidad de Stanford. Rápidamente ascendió de rango para convertirse en uno de los lugartenientes más confiables de Maciel.

El 1 de mayo de 2010, el Vaticano anunció que tomaría el control de las operaciones de la Legión, la acción más dramática de la iglesia contra una orden católica durante el escándalo de abuso global. El Vaticano examinaría las finanzas de la Legión y los posibles delitos sexuales y establecería una comisión para indemnizar a sus víctimas.

Al mes siguiente, uno de los hijos de Maciel presentó una demanda de alto perfil contra la Legión, alegando que la orden le había permitido a Maciel abusar de él y de otros niños.

En julio de 2010, dos días antes de que el funcionario designado por el Vaticano tomara las riendas de la reforma de la Legión, Luis Garza ayudó silenciosamente a establecer el primero de los tres fideicomisos secretos en Nueva Zelanda que retendrían dinero para la Legión.

El Vaticano no respondió directamente a las preguntas sobre los fideicomisos, pero dijo que su esfuerzo por reformar la Legión se centró principalmente en cuestiones relacionadas con su fundador y su estructura.

Durante su investigación, el Vaticano parecía estar operando con la creencia de que la Legión tenía poco dinero. El supervisor de la Legión en el Vaticano, el cardenal Valasio De Paolis, escribió en septiembre de 2011 que la situación financiera de la Legión era «seria y desafiante» y que algunas víctimas estaban pidiendo «sumas enormes que la Legión no puede pagar en absoluto», según lo publicado en 2014 por el periodista italiano Gianluigi Nuzzi, basado en registros de abuso sexual filtrados en el Vaticano.

En el momento en que se establecieron los fideicomisos, Nueva Zelanda era un destino popular para las personas que buscaban ocultar dinero en el extranjero utilizando fideicomisos. Los fideicomisos que tenían dinero para la Legión mantenían cuatro cuentas bancarias en Suiza, incluida una en un banco con sede en Ginebra, Lombard Odier, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió más tarde que había ayudado a clientes estadounidenses a ocultar activos a las autoridades fiscales estadounidenses.

La hermana de Garza, Roberta Garza, quien dejó la rama laica de la Legión después de la escuela secundaria, le dijo al ICIJ que históricamente la Legión usó estructuras extraterritoriales para desviar dinero religioso y caritativo hacia fines más egoístas, incluido el estilo de vida lujoso de Maciel, sus hijos secretos y sus hábitos de drogas. . “Gran parte de su dinero fue retenido fuera de la Legión por sus financistas, por personas con poder que son completamente fieles a la Legión”, dijo Roberta Garza. «Así que nunca lo vas a encontrar».

“No sabemos en qué basa Roberta Garza sus afirmaciones”, dijo en respuesta el padre Aaron Smith, portavoz de la Legión. «No hemos encontrado pruebas de uso de estructuras extraterritoriales para desviar dinero religioso y caritativo de la Congregación para financiar lo que sabemos sobre la doble vida de Maciel».

Mientras los fideicomisos de Nueva Zelanda construían silenciosamente sus carteras de inversión, la Legión enfrentó amenazas legales en múltiples frentes.

En un litigio civil que comenzó en 2011, Luis Garza y ​​otros miembros de la Legión fueron acusados ​​de defraudar a una anciana católica con $ 60 millones en donaciones caritativas a la orden. Según The Associated Press , Garza fue uno de los líderes de la Legión responsable de distribuir el dinero de los fideicomisos de la mujer, aunque no fue acusado en el caso. La Legión en ese momento dijo que no influyó indebidamente en la viuda. El caso fue luego desestimado por un juez de Rhode Island que dijo que la sobrina de la mujer no tenía legitimación para demandar.

La policía de Milán abrió una investigación criminal en 2013 sobre si los clérigos de la Legión ofrecieron un soborno para inducir a una víctima de abuso sexual italiana a retractarse del testimonio que había dado a los fiscales. Cuatro miembros de la Legión fueron acusados ​​de intento de extorsión y obstrucción a la justicia. El caso está pendiente.

Garza fue acusado de abuso sexual infantil en una demanda de 2016 que atrajo la atención de los medios, pero fue retirada en 2019. En ese momento, un portavoz de la Legión dijo que Garza «niega categóricamente su participación en este o cualquier otro abuso». La propia investigación interna de despejó a Garza. En mayo, los abogados de la presunta víctima le dijeron a L’Espresso, un socio de ICIJ en Italia, que están explorando formas de volver a presentar la demanda.

En noviembre de 2017, L’Espresso publicó una investigación sobre una parte de las finanzas extraterritoriales de la Legión, revelando que $ 300 millones se habían movido a través de una empresa propiedad de la Legión en Bermudas más de una década antes. Aunque los fideicomisos de Nueva Zelanda estaban activos cuando esta información se hizo pública, siguieron siendo un secreto bien guardado. Respondiendo en 2017 a las divulgaciones de sus actividades financieras en las Bermudas y otros paraísos fiscales, la Legión declaró que «no es propietaria de empresas offshore, ni posee recursos en empresas offshore».

La orden caracterizó las cuentas en el extranjero como una reliquia del reinado pasado de Maciel.

En febrero de 2020, el Papa Francisco le dijo a la Legión que la orden había sido manchada por el culto a la personalidad que rodeaba a su fundador y que, incluso después de una década de mayor supervisión por parte del Vaticano, la orden aún no se había reformado por completo.

Spencer Woodman *

*Reportero de ICIJ, con sede en Nueva York.

Sus trabajos han aparecido en: The Guardian, Rolling Stone, The Intercept, The Verge, Slate, The New Republic, The Nation, Vice Magazine y The Nation Institute’s Investigative Fund.