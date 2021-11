«Voy a dejar todo de mí para que cada argentino y cada argentina encuentren un empleo y una forma digna de vivir»

El presidente recordó que fue en Merlo el lugar donde se presentó, hace dos años, la fórmula presidencial que le dio la victoria al Frente de Todos, y aseguró que «Néstor está siempre presente».

«Yo aprendí con Néstor cómo salir del laberinto y, en 2019, el laberinto era parecido al que nos dejaron en 2003. Y a los 99 días (de asumir la presidencia) nos atropelló la pandemia. No hay generaciones que hayan vivido los que nos tocó vivir y espero que no la haya», agregó Fernández.

«Cuando nos decían no pares la economía, que se mueran los que se tengan que morir, nosotros eligimos cuidarnos», advirtió más adelante el Presidente, quien recordó que «hoy somos el país que tiene los porcentajes más altos de vacunación y es un triunfo de todos nosotros».

«Fuimos a la elección de septiembre convencidos de que habíamos hecho mucho por mejorar a la Argentina: recuperar el sistema de salud, que llegaran las vacunas a todos los rincones de la Argentina, recuperar los derechos de las mujeres, con el IVE y la ley de los 1000 días; cambiar el impuesto a las Ganancias, para que las grandes empresas paguen más que las Pymes, y un día le dijimos a los trabajadores basta de pagar Ganancias».

Alberto también destacó la sanción de la Ley de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas para invertirlo en barrios populares.

El mandatario recordó, más adelante, la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri, cuando destacó que las negociaciones con los acreedores privados no se resolvió «en cinco minutos», como presumió el expresidente Mauricio Macri (en alusión a la deuda con el FMI), pero aclaró que «cuando la discusión con los acreedores privados terminó, la Argentina se había ahorrado 37 mil millones de dólares».

De cara a la negociación con el FMI, Alberto insistió: «No lo voy a resolver en cinco minutos, porque el que lo resuelve así es porque le dio la razón al FMI en todo lo que pide. Y yo la razón se la doy a ustedes, así que me voy a tomar todo el tiempo que sea necesario».

«En las PASO nos encontramos que muchos argentinos y argentinas no nos acompañaron y decidí salir a escucharlos», reconoció Fernández, tras lo cual decidió visitar a escuelas y barrios. «Fui escuchando y dándome cuenta de que todo el progreso que efectivamente ocurre, porque estamos en una Argentina que este año va a crecer más del 9% (…) todavía no les llegó a todos».

El jefe de Estado indicó que las preocupaciones que recogió fueron la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y destacó las recientes subas de la asignaciones familiares, las mejores en los fondos para Tarjeta Alimenta y la AUH.

En cuanto a la inflación, Fernández subrayó la discusión con los empresarios y sentenció: «Cuando no tuvimos respuesta, fijamos los precios máximos para que los argentinos dejaran de padecer».

En relación a los precios, el Presidente destacó la canasta de medicamentos gratuitos del PAMI y el acuerdo de tarifas acordado con las farmaceúticas en los últimos días, además de las política de tarifas de los servicios públicos definida por el Frente de Todos. «Las tarifas no aumentan como aumentaban antes porque tenemos en cuenta a los usuarios antes que a quienes distribuyen esa energía, que han tenido ganancias siderales antes de nuestra llegada al Gobierno».

Fernández también se refirió a la recorrida por las fábricas, en las que aseguró que se producen inversiones y se generan empleos, y subrayó la situación de la industria automotriz, que se encuentra en cifras récord de producción y exportación, al tiempo que «más del 40% de la producción automotriz en la Argentina tiene componentes nacionales».

«Siento que hemos hecho mucho y soy optimista. Debemos seguir en esta senda y la primera condición que debemos cuidar, porque permanentemente tratan de que no ocurra, es la unidad de nuestro espacio, que es la unidad de la inmensa mayoría de los argentinos. Vamos a seguir trabajando en esa unidad».

El jefe de Estado se comprometió a que cada argentina y cada argentino sienta la recuperación económica porque «no nos basta que el PBI crezca más de 9 puntos, si la vida de los argentinos no mejora».

«La pandemia no me ha dejado hacer las cosas ni del modo ni a la velocidad que quería. No es que no hemos podido por incapaces. El mundo y la pandemia nos ha condicionado. Les pido a cada uno que le expliquen a sus vecinos dónde estábamos, dónde estamos y adónde queremos ir».

«Teníamos una deuda impagable, 23 mil pymes habían cerrado, y teníamos un sistema de salud muerto. Sin ministerios de Salud, de Trabajo ni de Ciencia y Tecnología, ese es el país que nos dejaron los que ahora dicen que van a resolver todos los problemas», advirtió Fernández.

«Nuestra primera obligación es con los argentinos que más necesitados», aseguró Fernández, quien definió su mandato como la «continuación de Perón y de Eva, y también la continuación de Néstor y de Cristina».

«En los dos años que quedan voy a dejar todo de mí para que cada argentino y cada argentina encuentren un empleo y una forma digna de vivir», añadió.

«Que esa Argentina exista depende de cada uno de nosotros. Les pido que el domingo me ayuden, nos ayuden, a construir el sueño de la Argentina que nos merecemos», concluyó.

El anfitrión del cierre de la campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el intendente de Merlo, Alberto Menéndez, había calificado poco antes a la dupla presidencial, integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como «la dupla política que dos años atrás nos hacía soñar con un futuro mejor».

«Muchos especulaban con que no iba a estar acá. A pesar de la operación reciente, de los golpes, de los ataques, sigue estando de pie», celebró Menéndez a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la apertura del acto, durante el cual agradeció lo hecho por el Gobierno nacional por «cuidarnos en la pandemia». Por último, el intendente de Merlo exhortó a los presentes a acompañar al Presidente, quien «necesita la fuerza de todos».

Además de la titular del Senado, Cristina Kirchner, participaron del encuentro el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la primera candidata a diputada por el distrito, Victoria Tolosa Paz, y funcionarios, legisladores, jefes comunales, dirigentes y militantes de todos los partidos que integran el Frente de Todos.