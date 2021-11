«Yo también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos», replicó el Presidente a Macri

El presidente Alberto Fernández apuntó hoy contra Mauricio Macri, en el tramo final de la campaña para las elecciones legislativas, y afirmó: «Yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos».

«Lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista, nosotros sabemos a quiénes representamos», sostuvo en un acto en el municipio de Avellaneda junto a sindicalistas.

E insistió: «Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores», mientras lo aplaudían referentes de la CGT y de organizaciones sociales.

De esta forma, Alberto Fernández le respondió al ex mandatario, quien el último fin de semana dijo en una entrevista televisiva que si Juntos por el Cambio ganaba en las elecciones de 2019, se arreglaba la deuda con el FMI «en cinco minutos».

Durará generaciones

«Le escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas le incomodan (en referencia al episodio con el canal C5N), que él el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos; fue el mismo tiempo que necesitó para endeudarnos y generar un conflicto que va a durar generaciones», agregó.

El jefe de Estado se pronunció así en un acto en Costa Salguero por la inauguración del Hospital Anchorena Itoiz de Avellaneda, perteneciente al sindicato de estatales de UPCN.

Participaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Cultura, Tristán Bauer, y de Justicia, Martín Soria; como también el titular del gremio, Andrés Rodríguez, y los cosecretarios generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña.

Allí, Fernández volvió a pedir el voto para el Frente de Todos ante las elecciones de la semana próxima: «Hay una argentina que está muy cerca, que es la crece al 10% por año. Es una Argentina que crea empleo, que no reniega de la política y que se avergüenza de los especuladores que gobernaron».

Y agregó: «Esa Argentina pongámosla de pie, saquémosla a la calle y el próximo domingo cuando lleguemos a votar votemos por el futuro».

Por otro lado, dijo estar «orgulloso» de los «sindicatos y obras sociales» del país y remarcó que «eso es algo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos».

El nuevo edificio del sanatorio de la obra social Unión Personal, que se encuentra en Alsina 174, en Avellaneda, cuenta con 12 pisos e incorpora 84 camas de internación general en habitaciones individuales y 10 de aislamiento de Unidad Coronaria.