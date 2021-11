Larreta en Bahía: “El Gobierno no muestra ninguna voluntad de acuerdo” El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires visitó este viernes la ciudad y brindó una conferencia de prensa en el local partidario de Juntos, ubicado en Sarmiento y Cerrito. Estuvo acompañado por el senador nacional porteño, Martín Lousteau, el diputado nacional, Maximiliano Ferraro, y el intendente Héctor Gay, entre otros funcionarios.

A poco más de una semana que se celebren las elecciones legislativas, previstas para el domingo 14 de noviembre, continúan las visitas de políticos a Bahía Blanca.

En esta oportunidad, fue el turno del jefe de Gobierno de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo este viernes en la ciudad.

Durante su estadía, brindó una conferencia de prensa en el local partidario de Juntos, ubicado en Sarmiento y Cerrito, en la que manifestó que el kirchnerismo no tiene voluntad de diálogo.

“El Gobierno Nacional es representando por Alberto Fernández y su vicepresidenta. Tanto de ellos como de sus ministros, no vemos ninguna vocación de dialogo o acuerdo. El presidente cada vez que habla critica a la oposición y busca la culpa en el otro y la vicepresidenta hace lo mismo. ¿A alguien le parece que quieren tener alguna vocación de acuerdo? El Gobierno como tal no muestra ninguna voluntad de acuerdo”.

También se refirió al congelamiento de precios, una de las últimas medidas económicas implementadas por el Gobierno.

“Estamos convencidos que los controles de precios compulsivos no han funcionado en Argentina. No es un tema de intendentes, no ha servido y punto. En los últimos 50 años a lo largo de la historia económica hay muchos episodios de estos”, afirmó.

