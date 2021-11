Renuncias en el Hospital Municipal y preocupación en profesionales de la salud

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal – CICOP Bahía Blanca se declaró esta tarde en estado de alerta y asamblea permanente a la espera de una respuesta, “inmediata y favorable”, por parte del Ejecutivo Municipal.

El reclamo hizo eclosión en las últimas horas con las renuncias del Jefe de Servicio de Medicina de Urgencia del Hospital Municipal, Nicolás Muñoz Cruzado, y su segundo, quienes dimitieron a sus cargos, pero continúan desempeñando funciones en el nosocomio.

Los motivos obedecen, entre otras cosas, a la “grave crisis del recurso humano”, a cuestiones operativas, a déficits salariales – algunos “por debajo de la línea de pobreza”- y “condiciones laborales deficientes”.

“Nosotros tuvimos dos reuniones en su momento, entre junio y septiembre, con el Ejecutivo cuando asumimos nuestras funciones como representantes de los profesionales de la salud donde expresamos algunas cuestiones que creíamos necesarias hablar. Una era lo que estaba sucediendo con el recurso humano, otro tenía que ver con la escala salarial de la Ley de Carrera de los profesionales de la salud municipal”, indicó el doctor Muñoz Cruzado.

El facultativo, quien también forma parte de la Asociación de Profesionales de la Salud del centro asistencial, mencionó que muchos de sus colegas “ya desgastados y agotados, decidieron individualmente ir renunciando a su carga horaria o directamente a sus cargos”.

En este sentido, Muñoz Cruzado dijo que el Municipio nunca los convocó para hablar del tema y, aún con el carácter drástico, consideró su dimisión es “la mejor manera para que se atienda este problema”.

El ahora exjefe de Medicina de Urgencia del nosocomio subrayó que la solución a la problemática no “debe demorarse mucho más porque va a repercutir en la atención del ciudadano bahiense y en el sistema de salud”.

“Nosotros tenemos dos niveles a nivel municipal. En el primer nivel de atención está lo que se conoce como las unidades sanitarias donde en muchas áreas no se logran completar sus planteles mínimos para dar una atención adecuada. De la misma manera, los últimos meses pasó en el Servicio de Medicina y Urgencia del Hospital Municipal en el que muchos de los profesionales decidieran renunciar a parte de su carga horaria o al cargo”, argumentó.

En la misma línea, el facultativo admitió que en marcadas ocasiones “no se logra completar el plantel mínimo” de profesionales y los jefes de diferentes áreas deben “cubrir la guardia para garantizar su mínima atención”.

“Esto hace que la calidad y la cantidad de atención que podamos brindar se vea disminuida. Hoy estamos más tranquilos con respecto la pandemia, pero la patología crítica habitual sigue estando. De hecho, estamos trabajando con una ocupación amplia de casi el 100%”, aseveró.

El doctor Muñoz Cruzado aclaró que, en los peores meses del escenario epidemiológico con el coronavirus, los profesionales optaron por el diálogo. En tal sentido, consideran que sus reclamos “no fueron escuchados” ni tampoco entienden que los reconocieron “de forma adecuada”.

“Muchos de nuestros compañeros están ganando por debajo de la línea de pobreza y ver que un profesional de la salud tiene que deambular por diferentes sectores de la ciudad para poder vivir con un poco más de dignidad, pega muy duro, y con todo el desgaste de la pandemia es lógico que hayan renunciado”, sentenció.

Sobre la posibilidad de un eventual regreso, Muñoz Cruzado dejó la puerta abierta en caso de que los profesionales vean cristalizados sus pedidos.

EL COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal – CICOP Bahía Blanca se declara en estado de alerta y asamblea permanente a la espera de una respuesta, inmediata y favorable, por parte del Ejecutivo a las demandas acordadas en reunión ampliada.

Ponemos en conocimiento de la población:

1) La grave crisis de recurso humano que atraviesa el sistema de salud municipal. Principalmente el Primer Nivel de Atención y las guardias, donde funcionan el Servicio de Medicina de Urgencias y el SIEmPre, áreas que agudizarán su deterioro de no tomarse medidas inmediatas.

2) El aumento constante de la demanda ante el déficit de otros sectores durante los últimos 10 años, sumado a la falta de personal, pone en riesgo la calidad de la atención.

3) Los profesionales de la salud estamos desgastados, tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza y condiciones laborales deficientes.

4) No tenemos respuestas adecuadas por parte del Ejecutivo Municipal a dichas demandas. Nuestros representantes no pudieron participar de la discusión paritaria en 2020 y 2021. Atendimos la mayor cantidad de pacientes durante la Pandemia de COVID 19 y, sin embargo, no somos escuchados.