El Banco Central fija nuevos límites al dólar para desalentar demanda especulativa

«Se les pide que sigan funcionando como venían haciendo hasta ahora», explican en el BCRA. Es decir, no venían incrementando su PGNME y no estaban con intención de cubrir esa posición. Pero al fijar limites, «se le quitá la responsabilidad al gerente del área de por qué no lo hizo», agregan.

La decisión fue tomada por el Directorio del BCRA «considerando la mayor demanda estacional de los importadores con una menor presencia de exportadores normal en esta época del año, agravada por un paro decretado en la terminal portuaria de Rosario», indicaron fuentes del Central.

«Las entidades financieras tienen una posición en moneda extranjera por debajo del límite normativo y adelantaron en conversaciones con el BCRA que están en condiciones de mantener esa posición, que será en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor», explicaron fuentes de la entidad que lidera Miguel Pesce.

La medida se da en medio de una fuerte presión cambiaria, a poco más de una semana de las elecciones legislativas. De hecho, este jueves, el dólar blue alcanzó su récord nominal de $200 para la venta, ante la constante demanda de divisas como cobertura de posiciones.

La decisión del BCRA «es el reflejo de una relativa tensión en el mercado y apunta a desalentar compras especulativas por expectativas de ajustes mayores del tipo de cambio mayorista», comentó a este medio un analista cambiario.

«Le están pidiendo un favor a los bancos para que no compren divisas y se mantengan en pesos, a pesar de que tengan cupo libre par tomar posiciones en moneda extranjera», opinó un cambista, que además sostuvo: la medida es «debido al clásico desbalanceo de entradas de divisas de exportadores, ante la constante compra de importadores, que no ceden en el pago anticipado al exterior para seguir recibiendo insumos para no parar la producción».

Para otros agentes, sin embargo, la nueva regulación, en algún punto, «está castigando a los bancos que estuvieron vendiendo futuros para aprovechar la tasa por encima de la devaluación del oficial, usando el espacio de la PGNME». Ahora, «si devalúan a fines de noviembre -algo que el Gobierno descarta en todo momento-, van a sufrir pérdidas por esos contratos», advirtieron.

Por: Juan Pablo Marino