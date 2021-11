Patronato logró una valiosa victoria ante un desconocido Colón

Después de doce partidos sin conocer el triunfo, Patronato de Entre Ríos se impuso a Colón de Santa Fe por 2 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado esta noche en el estadio «Presbítero Bartolomé Grella», válido por la decimonovena jornada de la Liga Profesional.

Gabriel Gudiño, a los 21 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para la formación mesopotámica, en tanto que el uruguayo Junior Arias, a los 42 del mismo período, aumentó la diferencia para el local.

La extrema necesidad del conjunto de Iván Delfino por engrosar su esquelético promedio lo llevó a plantear una estrategia netamente ofensiva. Un rival que se encuentra a años luz del nivel que lo llevó a su primer título en el profesionalismo, no fue más que un mero partenaire y debió soportar desde el vamos una superioridad ostensible por parte del dueño de casa.

Durante toda la primera etapa Patronato controló el juego y solo hubo un breve interregno en dicha coyuntura a raíz de los conciliábulos que rodearon al tremebundo y malintencionado codazo aplicado por Eric Meza a Facundo Cobos, no advertido por el árbitro Arasa ni por ninguno de sus asistentes y que hubiera merecido la inmediata expulsión del autor de la falta.

Como consecuencia de su pertinaz supremacía, el anfitrión se colocó en ventaja tras una asistencia del influyente Sosa Sánchez, quien descargó en Gudiño por la derecha para que este derrote a Burián.

Antes del cierre de la primera etapa, el cuadro entrerriano consiguió ampliar la diferencia ante un «Sabalero» que parecía seguir sumido en los brazos de Morfeo.

Una cesión desde la derecha de la figura de la cancha Gudiño a Junior Arias terminó en la red visitante, previo roce en el desesperado e infructuoso cierre del zaguero Garcés.

El hoy desorientado orientador táctico de la visita Eduardo Domínguez intentó a partir del reinicio darle un empuje a su equipo con un par de sustituciones pero las mismas solo le alcanzaron para emparejar el trámite.

Entre un Patronato que tenía una marcha menos y no atacaba masivamente a esa altura y un Colón carente de ideas, el desarrollo se fue consumiendo hasta que el último cuarto de hora ya mostró una capitulación total del actual monarca del fútbol vernáculo.

Una formación mesopotámica muy mejorada desde lo táctico maniató a un Colón que parece estar inmerso en una más que preocupante y generalizada amnesia futbolística.

Ésta es la síntesis del partido:

Patronato 2 – Colón 0.

Estadio: Patronato.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Patronato: Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Óliver Benítez, Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros, Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi, Eric Meza; Alexis Castro, Federico Lértora, Mauro Formica, Rodrigo Aliendro; Facundo Farías y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 21m. Gudiño (P), 42m. J. Arias (P).

Cambio en el primer tiempo: 35m. Lucas Beltrán por Morelo (C).

Cambios en el segundo tiempo: al reinicio Yéiler Góez por A. Castro (C), al reinicio Cristian Ferreira por Formica (C), 28m. Nicolás Franco por J. Arias (P), 32m. Santiago Pierotti por Lértora (C), 32m. Facundo Mura por E. Meza (C), 38m. Damián Lemos por Pardo (P), 42m. Lautaro Geminiani por Gudiño (P).