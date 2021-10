Sergio Berni convoca a policías retirados para patrullar las calles en Buenos Aires

La misma norma fija en concepto de única retribución no remunerativa no bonificable de carácter mensual, por los servicios prestados por los efectivos, la suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la sumatoria del Sueldo Básico, Suplemento por Riesgo Profesional, Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 2° del Decreto N° 1254/10 y modificatorios, y Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 3° del Decreto N° 1629/10 y modificatorios, de su jerarquía de revista.

Además, se dispone que durante el transcurso de la convocatoria, el personal policial percibirá el cien por ciento (100%) de su haber de retiro acordado oportunamente, quedando exceptuado del régimen de incompatibilidad previsional y/o de cualquier norma de carácter similar.

Según se explicó, la Jefatura de Policía deberá remitir la nómina de los convocados a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Además de dar intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos a fin de informar si el personal se encuentra imputado en causas administrativas.

La decisión llega luego de una seguidilla de hechos que en las últimas 48 horas volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre la política de seguridad en el mayor distrito del país. Tras el aberrante asesinato de un menor al que le quisieron robar el celular en el partido de Quilmes, los casos del jubilado muerto tras ser golpeado en su casa de Villa Gesell en ocasión de robo y el asesinato en Villa Centenario de un joven de 27 años que volvía de hacer unas compras y lo mataron de un tiro en la cabeza cuando bajaba del auto en su casa, atizaron la crisis que no da respiro y que constituyó uno de los factores de la derrota del Frente de Todos en las PASO.