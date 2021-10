Las alimenticias se «cartelizan» para imponer precios ante una demanda «inelástica»

Bruno Susani es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París. Fue Secretario Académico del Departamento de Economía de la UNS entre 1973 y 1974. Conseiller Regional (Diputado) por el Partido Socialista francés de la Región Parisina (2004-2010).

En diálogo con «Botellas al Mar» que se emite por Radio Nacional Bahía Blanca -AM 560- Susani se refirió al proceso observado de aumento de precio de los alimentos, que excede a los índices de evolución de precios al consumidor de nivel general, y que determinaron que el nuevo Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti dispusiera una medida de congelamiento de precios de artículos de la canasta familiar por noventa días.

Al respecto, el economista apuntó: «hay que tratar de entender como se forman los precios. Hay que ver quien decide que los precios sean los que son», dando por sentado que «los fijan las empresas”.

Al ser consultado acerca del por qué los alimentos en particular, aumentan más que cualquier otro bien de consumo, Susani explica que se debe a «una demanda inelástica», es decir que, sea cual fuere el precio, el consumidor no puede evitar comprarlos porque los necesita para vivir.

Además describió el mecanismo por el cual cuando las empresas formadoras de precios son pocas, pueden “cartelizarse” para imponer los precios

En tal sentido sostiene: “… si ud. tiene sólo tres o cuatro fábricas de fideos, se van a poner de acuerdo para fijar el precio (…) ud. tiene que elegir entre ellas, porque necesita alimentarse…”.

Ante una coyuntura aparentemente inexorable, la pregunta fue entonces: ¿Cuál es el límite del aumento?.

El analista afirmó que los consumidores van a dejar de comprar en el momento en que haya un incremento más rápido de los precios que de los salarios. Esa caída del poder adquisitivo del salario, en algún punto determina que no puedan aumentar más porque la reducción de consumo les hace perder volumen, y existe un nivel por debajo del cual se les disminuye la rentabilidad.

Es decir que el limite del aumento estará dado por el acuerdo que hagan los oligopolistas entre ellos.

En un abordaje no menor, el académico analiza el rol de la hegemonía en los medios de comunicación y su vinculación con la formación de la opinión publica, que en el caso argentino se encuentra invariablemente atravesada por un pensamiento único que sostiene que la causa de la inflación es la emisión monetaria (la “teoría cuantitativa de la moneda” -el monetarismo-).

Al respecto Bruno Susani ratifica que se trata de un fenómeno mundial, no solo argentino, y ejemplifica la situación con su actual país de residencia, Francia, donde el 20% del total de los medios en manos del Estado, y el resto se distribuye en diversos grupos empresarios de comunicación.

En cuanto al caso argentino, no duda en calificar al monetarismo como una falacia total. La teoría no explica finalmente si el problema está en la oferta o en la demanda o en quien fija finalmente el precio. Y esto es así porque el monetarismo basa su teoría en un modelo ideal (la “edad de oro”) que no existe en ningún lugar (dado que supone que existe pleno empleo).

El analista sostiene que es falso que durante el gobierno de Macri haya habido restricción monetaria. Durante 2019 el aumento de precios llegó a un 56%. Entonces, si fuera así, y si hubiera habido restricción monetaria no podría haberse registrado esa inflación.

Pero hay otros factores, aclara: en 2018 y 2019 hubo recesión, entonces disminuyó la oferta, pero se mantuvo la demanda, y eso provocó el aumento de los precios, aun cuando se hubiera reducido la masa monetaria.

En cuanto a la fuga de capitales. Susani afirma que es un fenómeno distinto, consistente en adquirir moneda extranjera con pesos y quitarla del circuito económico (vaya al “colchón” o al extranjero).

En la actualidad la cantidad de dinero que se transa en el mercado de moneda extranjera paralelo (el “blue”) es insignificante por su monto -de U$S 5 millones diarios en promedio- y por la cantidad de personas que acceden a él.

Al respecto define el uso comunicacional que se hace de la evolución de ese mercado como “un problema de periodistas, no de economistas”.

En relación a la probabilidad de que el congelamiento recientemente anunciado pueda surtir efecto, morigerando el aumento de precios, el economista pronostica que comenzará a producirse el efecto de “shrinkflation”, que es la reducción del tamaño de los envases, de manera que no variará nominalmente el precio de los productos, pero éstos vendrán en presentaciones más pequeñas. Y ejemplifica: “si ud. Paga $ 3 por 1 kg., después va a pagar los mismo $ 3, pero por 800 g.”.

Al ser consultado sobre si fijar precios al alza es un modo presión hacia el gobierno nacional, Susani no duda en responder «si», y se fundamenta en las recientes declaraciones del titular de la UIA reclamando la necesidad de reformas estructurales para frenar el aumento de precios, que conllevan una reducción en los salarios.

En ese escenario la mayor parte de las personas van a gastar más en comida y consecuentemente menos en otros consumos -explica-. Entonces la parte del PBI que se utiliza para para comprar otras cosas que no son alimentos va a disminuir. Así, el conjunto de la economía va a sufrir, y por lo tanto el incremento del precio de los alimentos es un factor de subdesarrollo, afirma.

En tal sentido ratifica los «intereses contrapuestos entre los fabricantes de alimentos y los de otros bienes de consumo secundario». A modo de ejemplo sostiene que a los fabricantes de automotores no les convienes que aumenten los alimentos por dos razones: una, porque corren el riesgo que sus empleados les pidan aumento salarial para cubrir esa mayor erogación. y otra porque la capacidad adquisitiva de las personas disminuye cuando tienen que destinar más dinero a comprar alimentos, que entonces no pueden orientar a otros consumos.

En cuanto al modelo de comercialización existente, cita el hecho de que los productores de manzana cobran $ 20 el kilogramo, y que luego se vende en un comercio minorista a $ 200. En esa cadena, el mismo producto se multiplica por 10 en algún momento.

Existen muchísimos productores de otros bienes que sufren un proceso similar (carnes, granos, etc.). Todos ellos tienen que vender su producción a un solo consignatario (o a unos pocos). Después de eso hay un grupo de supermercadistas (muy reducido) que vende los productos elaborados a muchísimos consumidores.

Ahí es donde hay que hacer el control de precios para que sea eficiente. Por eso los que se quejan por el congelamiento son los fabricantes, pero no los productores ni los supermercados.

Por eso se opone tan tenazmente al congelamiento la UIA (Unión Industrial Argentina), que es controlada por los grandes fabricantes de alimentos (Arcor, etc.).

– ¿En Francia hay control de precios? ¿Cómo se ejecuta?

El Estado tiene varias maneras, relata el economista Bruno Susani para «Botellas al Mar», Radio Nacional Bahía Blanca -AM 560-. Existe, por ejemplo, un organismo asimilable a la que fue en Argentina la Junta Nacional de Carnes, que determina el precio y cuando detecta un incremento, advierte al ministro que algo está ocurriendo en el mercado, y el ministro actúa en consecuencia. A partir de allí se pone en marcha un sistema de conciliación y se trata de eliminar la causa del aumento detectado. Se tiene muy en cuenta el componente especulativo, que hace que la mayor parte de los “contratos a futuro” que celebran las grandes corporaciones en los mercados (Chicago, Rofex, etc.) no se lleven a término.

En Argentina los grandes jugadores de la comercialización tienen contratos a futuro de aprovisionamiento a largo plazo, es decir, no juegan en los mercados (Abasto, Liniers, etc.) y por lo tanto no están sujetos a la incertidumbre. Y tienen la posibilidad de incidir en la formación del precio, en la medida en que no hay un estado que controle.

Ello se debe en gran parte a que los organismos de control fueron diezmados, especialmente en la época de Macri (y antes por Cavallo). En este sentido, y analizando la posibilidad de control, expresa que “…en el 73 nos parecíamos a Europa…”, y que “…las diferencias aparecieron después del 76…”. Hubo una desarticulación del Estado que ya no pudo cumplir el rol que cumplía.

Finalmente opina que los economistas académicos “…tienen que tener una cierta idoneidad y una cierta ética” que nos es la misma que los economistas que están en los diarios y en la TV (mediáticos), que hace que lo que digan no sea necesariamente lo mismo.

Gentileza: Claudio Angelini