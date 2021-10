«No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que ya hemos visto con Santiago Maldonado»

En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada, Fernández dijo. «Vamos a hablar dey no vamos a decir absolutamente nada», frente a la pregunta de la cantidad de tropas enviadas entre este miércoles y jueves.. La ley no dice queporque no tenemos derecho», argumentó.

Además, el ministro de Seguridad continuó: «Solamente cuando el Consejo de Seguridad Interior lo indique por determinadas situaciones especiales, que no es este caso».

Colaboración

«La gobernadora (de Río Negro Arabela Carrera) decía ‘no estamos pidiendo un favor, es su obligación: No es una obligación, es nuestra colaboración señora«, explicó.

En esa línea, el funcionario nacional agregó: «Queremos que sepa qué es esto y que entendemos que sería positivo que la propia Policía de Río Negro armara un comando específicamente para atender este tipo de situaciones».

En ese punto, Fernández completó: «Lo vamos a hacer por colaboración y seguramente lo haremos con las otras provincias que fuera necesario ante una situación especial como los desmanes que han existido en este caso«.

Al referirse a las acusaciones de «terrorismo» por el accionar de esos grupos mapuches, Aníbal Fernández consideró que la Justicia debe expedirse si estos episodios se encuadran en esos términos.

«El terrorismo es un delito federal. Si así lo denunciaron a la Justicia, la Justicia tiene que pronunciarse. Tiene las características que se denunciaron, y son las que debe pensar el juez que interviene en la causa», concluyó.