La madre de Jones pidió que la policía muestre las pruebas sobre la responsabilidad de la organización mapuche RAM en el incendio de El Bolson

Horas más tarde la gobernadora indicó que la organización mapuche RAM se había adjudicado los hechos, pero desde la misma señalan que eso no es verdad: “La gobernadora no quiere dialogar y no permite que la justicia arme una mesa de diálogo. La gobernadora es anti mapuche entonces no es casualidad que estén pasando todas estas cosas en el sur”, manifestó Isabel Huala, madre de Jones Huala.

Desde la organización denuncian que la gobernadora no se sienta a dialogar con ellos y que el conflicto sobre las tierras es la principal problemática: “La ley 26.160 vence ahora y se está pidiendo que se vuelva a renovar porque está dentro de la Constitución, pero es supra constitucional. ¿Por qué se le entrega tierra a los extranjeros cuando el pueblo mapuche pide tierras o la gente oprimida en los barrios, en las marginalidades de los lugares piden un pedazo de tierra y le mandan represión?».

«¿Por qué el señor Benetton tiene más de un millón de hectáreas? ¿Por qué Lewis tiene un lago encerrado? ¿Por qué el emir de Qatar tiene un cerro donde practica sky y no lo tiene habilitado? Hay muchas cuestiones”, apuntó Huala.

A su vez Isabel manifiesta que la gobernadora no dialoga y tampoco reconoce el genocidio hacia el pueblo mapuche como el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado: “Ojalá el estado haga una revisión histórica con todos los pueblos originarios para poder saldar todo el genocidio que han cometido”.

Con respecto al incendio que se desató el miércoles por la madrugada, la mamá de Jones solicitó que la policía muestre las pruebas en contra de la organización ya que se supone que en los alrededores hay cámaras, pero no lo hacen ya que son “mandados” por la misma gobernadora.

“Hay un incendio y la culpa siempre es de Jones Huala. Para mí lo del incendio es un montaje, yo no voy a salir a quemar nada, porque no me interesa. Yo no puedo decir fue fulano, fue mengano, porque no estuve ni estaría ahí prestándome para eso”, finalizó Huala.